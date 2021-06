Vyhrála, ale měla jinou představu o čase. Atletka Škody Plzeň Tereza Petržilková prolétla čtyřstovku za 54,36 vteřiny.

Tereza Petržilková (číslo 125). | Foto: Deník/Veronika Zimová

„Doufala jsem, že sezonu začnu na 53,70 vteřinách. Nejsem úplně nadšená, ale beru to tak, že to byla první čtvrtka a potřebuji se trochu rozzávodit,“ přiznala po mítinku v Plzni Tereza Petržilková, která startovala na březnovém halovém ME v Toruni.