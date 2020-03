Do konce druhé nejvyšší házenkářské soutěže žen zbývá odehrát šest kol. Nikdo ovšem neví, jestli kvůli šíření koronaviru a nařízením české vlády na ně dojde. Jak se zachová házenkářský svaz? Postoupí DHC Plzeň do MOL ligy a z ní spadne Hodonín?

„Myslím si, že tento ročník se už neodehraje a soutěž bude ukončena,“ odhaduje trenér plzeňského DHC Richard Řezáč.

Je toho názoru, že by pak svaz měl určit konečné pořadí, i když je v MOL i první lize odehraných zhruba 70 procent zápasů základní části. „Z toho důvodu, že v MOL lize jde o nasazení družstev do evropských pohárů. Takže nějaké umístění být musí,a tak se určí pořadí týmů po šestnácti kolech,“ domnívá se Řezáč.

Trenér plzeňských házenkářek věří, že svaz neanuluje postup a sestup do a takéz MOL ligy.

„Poslední český tým Hodonín ztrácí na předposledního čtrnáct bodů, a i když vezmu v potaz play-out, je jeho šance na záchranu mizivá. Náš náskok v čele je čtyřbodový a to ještě máme zápas k dobru. Proto si myslím, že by svaz měl určit postupujícího i sestupujícího. Nicméně tato situace je výjimečná a svaz může rozhodnout jakýmkoliv způsobem,“ říká kouč Richard Řezáč.

Nejhorší variantou pro lídra prvoligové tabulky by bylo předčasné ukončení soutěže bez určení postupujícího a sestupujícího.

„I tahle situace může nastat, ale nás by to vrátilo o rok zpět a naše plány by dostaly vážné trhliny,“ obává se kouč DHC Plzeň.

Poslední kolo první ligy je na programu o víkendu9. a 10. května. Svaz by tedy mohl v současnosti soutěž odložit až o měsíc a půl a její poslední kolo dohrát na konci června.

„Čas stále je, ale podle vývoje a prognóz je období pandemie koronaviru na začátku, takže nejsem optimista, že by se soutěž měla dohrát,“ mrzí Řezáče.

Problém je podle něji v tom, že by házenkářky po měsíčním či delším odkladu ligy nastoupily do mistrovských zápasů bez tréninkového zatížení, protože restrikce se týkají i uzavření sportovišť.

„Nejde začít znovu hrát po dvou měsících, když sedíte doma na zadku. Jde i o zdraví hráček, protože kvůli absenci tréninků může při zápasové zátěži dojít k fatálním zraněním, která si nikdo nepřeje,“ upozorňuje Richard Řezáč.