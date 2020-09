Závodník Future Cycling Northwave si tak zopakoval vítězný double ze srpna. „To se mi povedlo vyhrát na Zadově a následně v lijáku ve Stupně,“ zavzpomínal Stošek.

Nyní si vítězství vybojoval v příjemnějším počasí. O triumfech rozhodl individuálními nástupy.

„V Plzni jsme původně plánovali společný útok s týmovým parťákem Kristiánem Hynkem, jenže kluky ze spořky (tým Česká spořitelna Accolade) jsme nesetřásli. Takže do cíle jela skupina a já to nechtěl nechat až na finiš. V jednom z prudších výjezdů od řeky asi pět kiláků před cílem jsem za to vzal a klukům se utrhl,“ popsal Stošek cestu k vítězství v závodě na 55 km po nové trase. „Stará trať s dvojnásobným přejezdem Krkavce se mi líbila víc, na nové chyběl větší kopec. Ale jde o momentální řešení vynucené stavbou městského obchvatu a organizátoři vybrali rychlou a jezdivou trať,“ uznal 26letý biker.

Za zády nechal druhého Matouše Ulmana (ČS Accolade), třetí byl Kristián Hynek. U Stošků ale ten den neslavil jen Martin, ale i maminka jeho přítelkyně Helena Kristková, která v Plzni ovládla kategorii 40–49 let.

„Večer jsme společně zašli na pizzu a bylo to fajn,“svěřil se český vicemistr v maratonu. A přidal pikantnost. „Helenu Kristkovou jsem znal ze závodů o dva a půl roku dřív než svou přítelkyni,“ prozradil s úsměvem.

To souboj ve Vimperku byla jiná káva. „Typické cross country. Singl tracky po kořenech, ostrá stoupání a plno zatáček. Ne nadarmo tu Jirka Lutovský chtěl dělat Český pohár,“ připomněl Stošek.

K tomu mezinárodní konkurence. „Začalo se zostra. Zběsilé tempo rozjel Honza Vastl s jedním z Kanaďanů, ale to jsem věděl, že nemohou vydržet. Před půlkou závodu jsem si také vedoucí dvojici dojel a hned jsem zaútočil. Nereagovali a já si vytvořil náskok, který jsem přivezl až do cíle,“ vyprávěl.

Závod Stošek vyhrál před Seanem Finchamem z Kanady a Janem Škarnitzlem. Nyní se chystá na maraton na ostrově Elba, kde obhajuje vítězství. A když covid dá, tak následně na mistrovství světa v maratonu.