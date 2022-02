Do této sumy zahrnul i roční klubové příspěvky od tří do čtyř tisíc podle věku či soustředění. K atletice děti potřebují triko, boty, elasťáky, mikinu a tepláky. „Od jedenácti nebo dvanácti let už potřebují tretry na závody. Základní univerzální tretry pro sprint, delší tratě, skok do dálky a výšky stojí 1200 až 1300 korun,“ řekl Černý.

Trenéři jsou placeni z klubových příspěvků, stejně tak ubytování na závodech a strava.

V dorostu a v juniorské kategorii se roční náklady zvyšují. Hodně záleží na tom, jestli je atlet reprezentantem a účastní se mezinárodních akcí včetně soustředění. „V tom případě se náklady pohybují i 100 tisíc korun na sezonu, ale atlet je schopný čerpat finanční prostředky z klubu a svazu. My se snažíme, aby to měli závodníci co nejvíce pokryté, takže 50 až 60 tisíc korun má atlet z klubových a svazových příspěvků. Navíc něco si atleti mohou vysoutěžit na mítincích,“ upozornil trenér Škody.

Klub má v tomto výhodu atletické akademie. V dorostu a v juniorech atleti Škody Plzeň už oblečení fasují.

Přibližně na stejnou cenu jako atletika vyjde ve sportovních začátcích i plavání. „Začínající šestiletý plavec vydá za sezonu osm až deset tisíc korun. Od deseti let je to už náročnější,“ uvedl šéftrenér PK Slávia VŠ Plzeň Lukáš Luhový.

Zahrnuté klubové příspěvky vyjdou na tři tisíce za půl roku bez rozdílu věku. Chlapecké plavky stojí 500 až 600 korun, dívčí 900 až 1000 Kč. Plavecké brýle lze koupit za 500 i 2000 korun. Plaveckou čepici kluci nepotřebují, holky ji mít mohou. Stojí zhruba 200 korun. „Ostatní věci, třeba destičku, máme v klubu. Od deseti let děti potřebují plavecké ploutvičky asi za 800 až 1000 korun a plavecký šnorchl za 1000 korun,“ vyjmenoval Luhový.

Od 12 let děti jezdí minimálně jednou ročně na soustředění.

Junioři Slávie mívají čtyři až pět klubových soustředění ročně. Na to jim přispívá škola a klub nebo si mohou vydělat díky výkonnostním odměnám při závodech. „Jsou to jednotky tisíc korun. Peníze používají třeba na závodní plavky, které stojí 10 tisíc korun pro holky a šest tisíc pro kluky,“ sdělil Lukáš Luhový.

Pokud se plavci dostanou do reprezentace a sportovních středisek ministerstva školství nebo obrany, mají všechno hrazené včetně závodních plavek.

Finančně náročnější je lední hokej i bez započítání klubových příspěvků. Vybavení se dá pořídit za 10 tisíc korun, ale i levněji z bazaru. Nebo dvoj až trojnásobně dráž. „Je ale zbytečné, pokud děti chtějí mít nejnovější top modely. Přirovnal bych to k oblečení. Můžete si koupit tričko za 200 nebo značkové tričko za dva tisíce korun,“ konstatoval zástupce hlavního trenéra mládeže HC Meteor Třemošná Václav Polívka.

Dětem do 3. třídy klub zdarma půjčuje hokejovou výstroj, ale od příštího roku by to chtěli rozšířit i na čtvrťáky. „Některé děti mají svoji výstroj už dříve. Už totiž vnímají značku a musí mít dobrou hokejku a brusle, protože móda rozhoduje,“ ví hlavní trenér třemošenské mládeže Dušan Andrašovský.

Nejdražším hokejovým vybavením jsou brusle a hokejky. „Čím jsou děti starší, tím je to finančně náročnější, protože za sezonu zlomí více hokejek,“ Polívka.

