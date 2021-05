„Vítězství bylo hodně blízko. Měli jsme náskok, ale neproměnili jsme dvě jasné gólové příležitosti a Karviná toho využila. Inkasovali jsme po malé agresivitě v obraně a v závěru jsme nechali vystřelit Patzela. Závěr nebyl dobrý, a proto musíme na pátý zápas do Karviné,“ litoval trenér Talent týmu Plzeňského kraje Petr Štochl. Rozhodující pátý mač je na programu v neděli v Karviné.

Několik stovek diváků v Městské hale na Slovanech vidělo vyrovnanou bitvu do poslední minuty. Plzeň vyhrála první poločas 15:13, ale třikrát vedla o tři góly. Přetahovaná o každou branku pokračovala. Na začátku 52. minuty to bylo 23:23 a pět a půl minuty před koncem se domácí utrhli do třígólového trháku – 26:23. Po snížení Užeka si trenér Talentu Štochl vzal oddechový čas.

„Chtěl jsem kluky zklidnit, rozhodčí nám signalizoval pasivitu, tak jsem chtěl hráčům říct, co budeme hrát, ale neproměnili jsme,“ mrzelo Štochla.

V klíčových momentech zápasu selhali nejzkušenější házenkáři. Karvinský gólman Marjanović vychytal dvakrát Škvařila a jednou Tonara. Půl minuty před koncem za stavu 26:26 měla Karviná výhodu útoku a Patzel z výskoku ze spojky rozhodl – 26:27.

„Musíme se dát dohromady fyzicky a psychicky. Pokud předvedeme náš dobrý výkon, tak jsem přesvědčen, že v Karviné vyhrajeme. Myslím si, že jsme ve finálové sérii ještě nepředvedli nadstandardní výkon,“ uzavřel zklamaný kouč Plzně Petr Štochl.

Plzeň - Karviná 26:27

Poločas: 15:13. Vyloučení: 2:1. ŽK: 2:3. Stav série: 2:2. Sedmimetrové hody: 1/1:3/3. Sestava a branky Talentu: Šmíd, Herajt – Škvařil 8, Douda 2/1, Vinkelhöfer 1, Nejdl 5, Tonar 3, Stehlík 1, Šafránek, Režnický 1, Linhart 3, Šindelář 2, Kaplan, Říha, Wildt, Sedlák. Pátý zápas - neděle 30. května od 13 hodin (ČT Sport): Karviná – Plzeň.