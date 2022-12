Účet zápasu otevřely dvěma slepenými góly po čtvrthodince hry Kobry. A protože se jejich soupeřky střelecky v první půli prosadit nedokázaly, šly k poločasové přestávce s dvoubrankovým náskokem. Hned po obrátce Topovky vykřesaly jiskřičku naděje, když snížily, ale vaz jim zlomily osudové tři minuty - 34., 35. a 39. minuta. V nich totiž inkasovaly další góly. Byť se Topovky - tým z jihu Plzeňska - hodně snažily, favorizované Kobry už nepřipustily zvrat a dotáhly zápas do vítězného konce. Hattrickem se blýskla Tereza Nováková.

Kobra Stars (hráčka v růžovém dresu).Zdroj: Yvetta Chmelová

Ve druhém utkání se ujaly vedení Devilky z Kláštera, ale jejich soupeřkám - neznašovským Sokolkám - se povedlo gólem do šatny vyrovnat. Autorka branky Lucia Elisabeth Dubská se trefila do černého hned na začátku druhé půle znovu, což znamenalo, že se Sokolky z Neznašov dostaly do vedení. Ale pak jim doslova zvlhl střelecký prach. Naopak fotbalové Devilky se dokázaly prosadit ještě čtyřikrát a zaslouženě se tak radovaly z výhry. Druhé v tomto soutěžním ročníku.

To Plánice doposud na bodíky čekala a tohle čekání jim prodloužily Andělky. I když to byla ve třetím utkání pátého hracího dne Plánice, která načala účet zápasu, závěr první půle patřil Andělkám, respektive jejich střelkyni Petře Vlčkové. Ta otočila stav dvěma góly. Na začátku druhého poločasu to ještě nevypadalo s Plánicí tak zle, pořád statečně držela s Andělkami především brankově krok, vždyť jednogólové manko (hlavně v hale) vůbec nic neznamená.

Ale následující tři branky v síti Plánice hodně napověděly o tom, kdo bude brát z tohoto zápasu všechny body. A to se stalo také skutečností. Lví podíl na vysoké výhře Andělek měla čtyřgólová Petra Vlčková, která byla při chuti.

Plánice (na snímku fotbalistky v oranžových dresech).Zdroj: Yvetta Chmelová

Na vedoucí dvanáctibodovou Křeč, která měla tentokrát volno, se po pátém kole dotáhla bodově Kobra. Křečandy ale mají zápas k dobru – stále jsou jediným stoprocentním družstvem zimní soutěže. Další tři místa okupují týmy se šesti body na kontě - Topovky, Andělky a Devilky. Za nimi, na předposledním šestém místě, jsou se třemi body Sokolky a černý Petr dál zůstává Plánici, která na nějaký ten bodík stále čeká. Ale kdo ví, třeba se dočká v příštím kole.

Populární a tradiční soutěž fotbalových amatérek má teď čtrnáctidenní pauzu, ale 17. prosince je na programu šesté kolo – poslední v letošním roce. To nabídne souboj poslední Plánice s vedoucím Mochtínem, bitvu šestibodových Andělek s Devilkami a duel Topovek se Sokolkami z Neznašov.

Kobra Stars Bolešiny - Topovky Řenče 6:2

Poločas: 2:0. Branky: 15., 34. a 48. Tereza Nováková, 16. Monika Farná, 35. Michaela Röschelová, 39. Jana Mazánková – 27. Adriana Turková, 41. Zuzana Tůmová. ŽK: 0:0. Rozhodčí: V. Hromada. Kobra Stars Bolešiny: Barbora Babková – Monika Farná, Michaela Röschelová, Hana Hájková, Tereza Nováková, Tereza Drastich, Jana Mazánková. Topovky Řenče: Hedvika Sýkorová – Adriana Turková, Veronika Ondřejková, Magdaléna Roušalová, Eva Klírová, Zuzana Tůmová, Denisa Růžičková, Michaela Jehlíková.



Topovky Řenče (modré dresy).Zdroj: Yvetta Chmelová



Devils Klášter – Sokolky Neznašovy 5:2

Poločas: 1:1. Branky: 31. a 34. Marcela Škopková, 22. Petra Kovaříková, 44. Denisa Milotová, 48. Hana Křížová – 25. a 28. Lucia Elisabeth Dubská. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Vlastimil Hromada. Sestava Devils Klášter: Karolína Dlouhá – Lucie Sedláčková, Hana Křížová, Marcela Škopková, Karin Kepková, Petra Kovaříková, Denisa Milotová. Sestava Sokolky Neznašovy: Magdalena Hrachová – Tereza Mundlová, Anna Mundlová, Martina Rendlová, Jitka Maňasová, Lucia Elisabeth Dubská, Kristýna Jaklová.



Devils Klášter (na snímku hráčka v bíkém dresu).Zdroj: Yvetta Chmelová



Plánice – Andělky Chanovice 3:7

Poločas: 1:2. Branky: 32. a 46. Karolína Makovcová, 13. Irena Ludvarová – 17., 21., 35. a 47. Petra Vlčková, 31. a 45. Michaela Vonášková, 39. Veronika Marešová. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Vlastimil Hromada. Plánice: Martina Brožíková – Lenka Roubová, Jana Makovcová, Tereza Sládková, Karolína Makovcová, Marta Lupoměská, Irena Ludvarová, Helena Pliešovská, Natálie Janotová. Andělky Chanovice: Renata Klembarová – Veronika Marešová, Michaela Vonášková, Jana Hozmanová, Petra Vlčková, Bára Kodýdková, Jana Dudová.



Andělky Chanovice vyhrály.Zdroj: Yvetta Chmelová



Aktuální tabulka zimní DAFL: 1. PS Křeč Mochtín (29:3, 12 bodů), 2. Kobra Stars Bolešiny (24:5, 12 bodů), 3. Topovky Řenče (18:19, 6 bodů), 4. Andělky Chanovice (20:24, 6 bodů), 5. Devils Klášter (15:29, 6 bodů), 6. Sokolky Neznašovy (11:21, 3 body), 7. Plánice (12:28, 0 bodů).

