V cross country skončil Kobes šestý a v závodě do vrchu si vybojoval bronz – za Tomášem Paprstkou a dalším reprezentantem Janem Škarnitzlem.

„Po startu se pole natáhlo. V čele jsem se snažil držet Tomáše Paprstky, ale v závěru, kdy se trať ještě zvedla, Tomáš zabral a jel si pro titul. Krátce nato se ke mně dotáhl ještě Škárna a zdálo se, že si to rozdáme ve finiši o stříbro. Jenže v posledním kopečku v Honzovi bouchly saze a já už byl marnej,“ popisuje souboj o medaile Kobes.

Bronzu si i tak váží. „Každý úspěch povzbudí. Ale je jasné, že kdyby jelo víc kluků z absolutní špičky, nejspíš bych na medaili nedosáhl,“ podotýká.

Borec, který na horském kole závodí po vzoru otce, si cení i šesté příčky z cross country, které ovládl Ondřej Cink před Škarnitzlem a Martinem Stoškem.

„Tajně jsem doufal v umístění v elitní pětce, k čemuž mě navedl pohár v Touškově, kde jsem týden před mistrákem skončil čtvrtý z Čechů. V Peci to však nebylo stoprocentní,“ připouští. „V Touškově jsem si docela hrábnul a nepovedlo se mi zotavit, jak by asi bylo třeba. I proto šesté místo beru jako super výsledek,“ zdůrazňuje v této sezoně člen týmu Gapp System – Kolofix, postaveného kolem Jitky Čábelické. Ta na šampionátu vyhrála cross country i závod do vrchu.

„Předtím jsem pár klubů vystřídal, ale hlavní tíha stále ležela na rodině, na pomoci od táty. Spoustu věcí kolem závodů jsem si zařizoval sám, což ubíralo energii, a to nyní odpadlo. Zázemí i servis v týmu jsou na profesionální úrovni a já se mohu soustředit jen na závody,“ pochvaluje si Kobes.

Inspirující je pro něj i spolupráce s Jitkou Čábelickou. „Vidím, jak trénuje a co všechno dělá pro úspěch,“ oceňuje.

Ještě v kategorii do 23 let si Kobes dvakrát po sobě vybojoval české stříbro a startoval na mistrovství Evropy i světa. Teď by se rád prosadil mezi elitou. Co mu ke splnění snu chybí? „Kromě tréninkové práce asi víc zkušeností z velkých závodů. Přece jen jich nemám odjeto tolik, ale jsem rád, že se stále posouvám nahoru,“ říká talent z Chodska, který už třetí sezonu obrušuje u trenéra Aleše Kroužeckého.

Kobesovou prioritou v koronavirem ovlivněné sezoně zůstávají domácí podniky – Český pohár, Kolo pro život, ale v úvodu srpna také závod ve Stupně na Rokycansku. „Co vím, tak by mělo jít o odvetu za mistrák za účasti české špičky,“ vysvětluje.