Dvacetiletý juniorský reprezentant dostal šanci už ve 24. minutě, kdy hosté vedli 18:7. Vydržel do začátku 45. minuty, kdy dostal přímou červenou kartu. Za více než dvacet minut na hřišti toho stihl hodně – vstřelil dva góly, neproměnil sedmimetrový hod, dostal dvouminutový trest a pak červenou.

„Myslím si, že nejsem zákeřný hráč, který by sbíral červené karty. Ruka mi sjela na protihráčův obličej, někdy se to stane. Nechtěl jsem to udělat, soupeři jsem se omlouval. Nesnažil jsem se diskutovat s rozhodčím, protože červená karta byla jasná,“ řekl Martin Říha.

I když mu nikdo vyloučení nevyčítal, spoluhráčům se po zápase omluvil. „Kluci říkali, že se to stane, a dělali si ze mě srandu, že jsem tvrdší než Kuba Šindelář,“ směje se Říha.

Zápas brněnských Maloměřic proti Talentu se vyvíjel podle předpokladů, a tak plzeňský trenér Petr Štochl mohl prostřídat všechny hráče. Do hry se dostali jindy nevytěžovaní Petr Sedlák, Eduard Wildt a právě Martin Říha. „Mám radost, že jsem dostal příležitost. Docela se mi i dařilo. Na spojce jsem hrál s Kubou Doudou a s Tomášem Nejdlem. Myslím si, že v útoku se nám dařilo, přehrávali jsme soupeřovou obranu, což odpovídá výsledku,“ uvedl házenkář.

Vstřelil dva góly – jeden z proskoku a druhý po náběhu z pozice pivota. „Pak jsem zahrával sedmimetrový hod, ale bohužel jsem ho neproměnil,“ mrzelo Říhu.

Trenér Štochl nechával mladého házenkáře i v obraně, kde nejprve bránil z pozice spojky, a pak jako vysunutý hráč v systému jedna pět. „Párkrát jsem jedna pětku na tréninku zkoušel. Proti Maloměřicím jsem měl za úkol sebrat pár míčů, ale pak přišel ten zlomový moment, kdy jsem nešťastně zasáhl protihráče,“ ohlížel se.

Věří, že ještě dostane šanci ve zbytku sezony. „Na tréninku se snažím tvrdě pracovat. Třeba naskočím v play-off a týmu pomohu,“ přeje si Martin Říha.