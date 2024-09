Ale ještě během první čtvrthodiny Interobal brankami Vitinha a Holého otočil skóre, pak se dvakrát prosadil Jaroslav Zápocký a gólový účet zápasu uzavřel ve 36. minutě Knobloch.

Ale ne všechno bylo ideální, nový trenér musel řešit jednu velkou komplikaci na brankářském postu.

Po odchodu reprezentanta Vahaly se vám zranila gólmanská jednička Němec, ani Fořt není zdravotně v pořádku, takže musel mezi tyčemi zaskočit trenér brankářů Klečka…

Jsem rád, že jsme měli koho dát do brány, splnil svůj úkol a vypořádal se s tím velmi dobře. Uvidíme, jak budou ta zranění vypadat dál.



Jak budete otázku gólmanů řešit v dalších dnech? Je možné, že zareagujete příchodem dalšího brankáře?

Uvidíme, s vedením něco řešíme. Ale teď máme jeden zápas a pak bude reprezentační přestávka. Během ní by se mohl dát některý z našich gólmanů do pořádku. A hlavně věřím, že zranění už se nám budou v dalším průběhu sezonu vyhýbat.



Ale ten zápas bude asi hodně těžký. V repríze finále přivítáte v pondělí od 19 hodin Chrudim. Co od toho utkání čekáte?

Bude to bojovný zápas, kluci se velmi dobře znají i z reprezentačních týmů. Asi není, co vymýšlet. Rozhodnou maličkosti, kdo víc potrestá chyby druhého týmu. Nic to však nerozhodne, protože liga je teprve na začátku.



A vás musely hned v úvodu potěšit výkony nováčků. Jaroslav Zápotocký vstřelil gól, Matěj Maur si připsal tři asistence…

Už v přípravě se jevili velmi dobře, v tréninku poctivě pracují. Jsem rád, že potvrdili dobrou formu i v zápase. Snad budou takhle pokračovat.