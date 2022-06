Čtyřiadvacetiletý několikanásobný medailista z republikových šampionátů a účastník mistrovství Evropy do 22 let předčil při extralize v Ostravě klubového kolegu a juniorského mistra Evropy Jana Štefelu i úřadujícího mistra ČR Marka Bahníka.

Že je Adámek ve výborné formě, potvrdil na svém posledním závodě 2. června v rakouském Eisenstadtu. Nejenže ve výšce vyhrál, ale vylepšil si osobní rekord na 218 centimetrů. „Hodnotím to velmi pozitivně. Vím, že jsem na tom teď velmi dobře. Zdraví mi drží, což je u výšky hlavní ukazatel šance na úspěch. V tréninku se mně dařilo, takže to vypadalo, že by se mohlo něco takového povést. V Rakousku se všechno sešlo – bylo krásné počasí, super diváci, výborná atmosféra,“ ohlédl se atlet.

Teď už je myšlenkami na nedělním extraligovém kole mužů a žen v Plzni na atletickém stadionu na Skvrňanech. Závody začínají v 11 a končí v 17.25 hodin. Vstupenky jsou stále k dostání na www.ticketstream.cz.

„Velmi se na to těším. Přijede moje rodina, takže budeme trochu Hujerovic,“ řekl s úsměvem Adámek.

Cílem družstva mužů je podle něj skončit do třetího místa. „Ale konkurence bude velká – Brno a pražské kluby. Myslím si, že na třetí místo rozhodně máme, doma se všichni vyhecujeme a že se nám znovu povede skončit na stupních vítězů,“ přeje si výškař Josef Adámek.

