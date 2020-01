Interobal Plzeň hostí Svarog Teplice a předehrávku 15. kola bude vysílat ČT Sport. Hraje se ve čtvrtek od 18 hodin v Městské hale na Slovanech.

První vzájemný zápas v této sezoně byl hodně vyhrocený. Skončil incidentem s poškozením plzeňského autobusu…

Západočeši tehdy Svarog šokovali. Vyhráli na jeho palubovce 5:4 a i díky této výhře se stále drží na špici tabulky.

Na začátku října řádili Tomáš Vnuk a Lukáš Rešetár. Oba vstřelili Teplicím dvě branky.

Svarog je v tabulce až čtvrtý – sedm bodů za vedoucí trojicí Sparta, Plzeň a Chrudim. Dnes se tedy hraje na západě Čech o hodně. Teplice potřebují získat kontakt se špičkou ligy. Plzeň by byla zase o velký krok blíž vítězství po základní části. „S Teplicemi to bude jako vždy těžký a vyrovnaný zápas. Po úspěšném zápase na Slavii si myslím, že pokud s Teplicemi neprohrajeme, tak už si nenecháme vzít třetí místo po základní části. Hrajeme doma, navíc v televizi, takže určitě do toho dáme všechno a chceme, aby body zůstaly v Plzni,“ zdůraznil futsalista Interobalu Plzeň Michal Holý na webu futsalového svazu.

O důležitosti zápasu proti Slavii Praha, kterou v pátek Interobal porazil 7:1, a s Teplicemi mluvili ředitel klubu Radek Lobo a Tomáš Vnuk. „Když neprohrajeme s Teplicemi a porazíme Slavii, udržíme velmi dobré postavení do play-off. Po základní části chceme skončit do třetího místa, abychom se ve čtvrtfinále vyhnuli silným Teplicím nebo Slavii,“ říkal Vnuk v rozhovoru pro Deník.

Teplický tábor si uvědomuje vážnost situace. „Čeká nás velmi těžký soupeř. Je velmi nepříjemný a tvrdý. My jsme ovšem v situaci, kdy už nemáme prostor příliš váhat,“ ví hráč Teplic Jiří Baran.

„Pokud se ještě chceme před play-off poprat o co nejlepší umístění, musíme bezpodmínečně vyhrát. Uvidíme, jakou taktiku nám trenér připraví. Doufám, že ve čtvrtek večer budeme šťastnější my,“ přeje si Baran

Plzeň má se Svarogem pozitivní bilanci: 5 výher, 1 remíza a 4 prohry při skóre 56:42. Nejlepším střelcem Západočechů je tuto sezonu Tomáš Vnuk, který vede tabulku střelců VARTA Futsal ligy s 28 góly. Vnuk je i nejproduktivnějším hráčem soutěže. Na severu Čech je nejlepším kanonýrem osmnáctigólový David Černý.