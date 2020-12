Nosíte na dresu číslo 33, které nosil Petr Čech v Arsenalu. Je to pouhá náhoda?

Je to náhoda. Ani si nejsem jistý, kdo z nás ho měl dřív. Dostal jsem ho při svém fotbalovém angažmá v Německu (FC Furth im Wald), kdy původní brankář měl číslo 1 a jeho náhradník na soupisce 22. Mně tak dali automaticky 33. Nikdo se mě neptal, ale já to přijal a nakonec jsem rád. Předtím jsem nikdy neměl své oblíbené číslo. Nosil jsem vždycky, co zbylo.

Jak hodnotíte své roční angažmá v prvoligovém Interobalu?

Strávil jsem tam jen jednu sezonu, protože následně dostala přednost rodina. Jinak bych ještě o další minuty v lize určitě minimálně rok, dva bojoval. Je to o prioritách. Rodina je pro mě nejdůležitější, takže má rozhodně přednost před futsalem a vším ostatním.

Ve fotbale je trendem, že se čím dál více dbá na brankářovu hru nohama. je tato dovednost důležitější ve fotbale nebo futsale?

Myslím si, že především záleží na stylu, který daný tým praktikuje. Ať už jde o fotbal nebo futsal. V obou případech se to určitě hodí, když brankář nemá nohy jen na opírání. Mohu to porovnat s fotbalem, k němuž jsem se po pauze vrátil (chytá za Všeruby v okresním přeboru, pozn. red.). Hraji v bráně takového třetího stopera a klukům pomáhám. I ve futsalu je ale důležité, když gólman umí nohama a hráči vepředu se tak nemusí bát, co přijde (úsměv).

Na vaší futsalovou kariéru měl velký vliv bývalý skvělý gólman Mário Vozár. V čem vás nejvíce ovlivnil?

To je jednoduché. Než jsem se dostal Majcovi pod ruku, tak jsem chytal na náhodu nebo podle toho, co jsem viděl na Youtube. Naučil mě hlavně základy a taky správné nastavení v hlavě, díky čemuž nechytám dobře, jen když mám den, ale držím stabilní výkony.

Vít Muzikář

Jak těžké je pro vás a celkově pro brankáře udržet koncentraci?

Myslím, že celkově chytání je z velké části o hlavě. Něco člověk umí, ale když pak má málo sebevědomí nebo se nechá rozhodit gólem či nepříznivým průběhem zápasu, pak jsou mu všechny ty dovednosti k ničemu.