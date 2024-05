V prvním finále futsalové ligy vyhrál plzeňský Interobal v Heřmanově Městci nad Chrudimí 3:2. Všechny jeho góly dali Brazilci, dvakrát se trefil Kaká a jednou Vitinho. Druhý zápas se hraje v pátek od 19 hodin v Plzni.

V úvodu druhé půle sice nedal penaltu, ale minutu před koncem zařídil Brazilec Kaká svým gólem vítězství plzeňského Interobalu v první finále futsalové ligy na palubovce Chrudimi 3:2. | Foto: Interobal Plzeň

A dá se očekávat, že i tady můžou rozhodovat brazilští futsalisté, i když na obou stranách se to hemží i českými reprezentanty. Z pěti gólů v úvodním zápase se střelecky prosadil jediný, zkušený Záruba poslal Chrudim ve druhé půli podruhé do vedení. První branku celého zápasu vstřelil domácí Victor Espindola, brazilský brankář s italským pasem.

Osmadvacetiletý gólman přišel v lednu do Chrudimi společně se dvěma krajany Vincenzem a Igorem Martinsem s jediným úkolem, aby pomohli vrátit titul na východ Čech. Doplnili už tak početnou jihoamerickou enklávu (Max, Andre, Éverton), kterou vede, jak jinak, brazilský kouč Jose Alecio.

Ale největší hvězdou prvního finálového utkání byl plzeňský Kaká. V závěru první půle vyrovnával na 1:1, po přestávce sice nedal penaltu, ale v závěru vystřelil svému týmu první vítězství (3:2).

Přitom po semifinále se na jeho hlavu snesla kritika. Z 41 gólů, které plzeňský Interobal nasázel v šesti zápasech play-off Liberci a pražské Slavii, dal pouhé tři. A tak přišla důrazná domluva od přísného trenéra Marka Kopeckého.

„Vzal jsem si ho do kanceláře a řekl jsem mu své. On reagoval slovy: trenére budeme šampioni. Tak jsem odpověděl, ať ukáže, že je tím rozdílovým hráčem,“ mohl se po prvním vítězství usmívat plzeňský kouč Marek Kopecký.

Zdá se, že domluva zabrala. Ale trenér Interobalu si dobře uvědomuje, že jde jen o dobrý začátek. „Je to první bod, finále se teprve rozjíždí. Bude to hodně těžké,“ doplnil Marek Kopecký do kamer České televize poté, co bylo na záběrech vidět, jak těžce hektický závěr vydýchával.

Teď bude mít výhodu domácího prostředí jeho celek, promění ji ve finálový mečbol?

FK Chrudim – Interobal Plzeň 2:3

Poločas: 1:1

Branky: 15. Espindola, 32. Záruba – 20. Kaká, 36. Vitinho, 39. Kaká

Sestava Interobalu: Vahala – Rick, Rešetár, Kozár, Vnuk, Vitinho, Holý, Mikus, Křivánek, Kaká, Knobloch, Künstner.