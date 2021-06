V sobotu se představí i v Plzni na Lak Racing Rallye, bude to její 92. soutěžní start, většinu z nich (74) absolvovala s Janem Sýkorou.

Během závodní pauzy se jí narodili dva synové, dnes šestiletý Honzík a tříletý Jáchym. „Uteklo to jako voda,“ napsala Martina Šlehoferová v rozhovoru Deníku. „Už mezi přebalováním a přípravou příkrmů jsem začala koketovat s myšlenkou, že bych se zase ráda v závodním autě svezla,“ doplnila.

V loňském roce pár zajímavých nabídek s těžkým srdcem odmítla, ale když se letos naskytla možnost být spolujezdkyní Martina Semeráda, neodolala. „I moji kluci už byli připravenější.“

Jak se všechno seběhlo?

Oslovil mě Milan Kopka, manažer soutěžního týmu Protocars. Byli s Martinem Semerádem byli domluveni na spolupráci a do posádky hledali spolujezdce. Někoho volného a lehkého.

Váhala jste? Přece jen jste matka dvou dětí?

Neváhala jsem. Dobře, asi mikrovteřinu. Když něco děláte několik let, nejde to ze života vymazat. Já se ráda vracím. Kdybych si měla připouštět, že je něco nebezpečné, budu sedět doma v bezpečí a v osmdesáti nebudu mít na co vzpomínat. Měli bychom žít naplno a dělat to, co máme rádi a co nás naplňuje. Pak má život smysl.

Znali jste se Martinem Semerádem už z vašeho dřívějšího působení v rallye?

Svůj první závod v životě jsem jela s Honzou Sýkorou s Mitsubishi Evo IV vypůjčeným paradoxně od Martinova taťky Pepy Semeráda. Martinovi v té době bylo asi dvanáct let, takže asi tak.

Rozpis jste předtím četla šesti pilotům, bylo teď v případě Martina Semeráda třeba něco měnit?

Žádné příliš velké odchylky jsem u žádného z nich nikdy nezpozorovala. Martin má pro mne rozpis srozumitelný, vše dává smysl a žádné krkolomné pikantnosti nevyžaduje.

Předpokládám, že jste po tak dlouhé době cítila určitou nervozitu, nebo jste flegmatik a neberete si to tak?

Já jsem vždy nervózní jen z toho, že udělám chybu a zkazím jezdci závod. Buď že budu špatně číst, nebo nestihneme časovou kontrolu anebo zabloudím na přejezdu. Flegmatik nejsem, zdravá nervozita tam je.

Teď spolu s Martinem Semerádem pojedete i Lak Racing Rallye Plzeň. To je zvlášť pro vás pikantní, že?

Je to moje domácí soutěž, tak věřím, že se nám podaří vybojovat nějaké pěkné umístění a já s plnou náručí pohárů nebudu muset cestovat daleko. (úsměv)