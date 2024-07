Ivan Tafat dnes 14:44

Velká radost ovládla malou loděnici Slavie VŠ Plzeň u Borské přehrady. Právě tady totiž trénuje osmnáctiletá kajakářka Karolína Voříšková, která přivezla bronzovou medaili z mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v rychlostní kanoistice. Šampionát hostil za úmorného vedra (až 40° C) ve dnech 17. – 21. července bulharský Plovdiv.