Jaké to je a co všechno musí udělat pro to, aby uspěl na divoké vodě?

Mladý talent Karel Turner v krutém mrazu povídal o svých sportovních začátcích i o aktuálním stavu.

Jak se kluk z Blovic, které nejsou zrovna vodácká bašta, dostane ke slalomu na divoké vodě?

Blovice mají oddíl, který v minulém století fungoval velmi dobře. Ale v poslední době byl a je v úpadku. Ale pro moje začátky to bylo dostačující. Postupem času, jak jsem se zdokonaloval, bylo potřeba zlepšovat podmínky a to v Blovicích nebylo možné. Tak jsem po delším hledání kontaktoval oddíl v Sušici, kde působím pod vedením trenéra Vladislava Galušky. V KVS Sušice jsou výborné podmínky a mému zlepšování jistě pomůže i to, že jsem se letos nově stal i členem Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje, za což jsem moc rád?a budu se snažit lepší podmínky proměnit ve sportovní úspěchy.

Trenér Galuška je znám jako skvělý trenér svých dcer, které už startují i v dospělé reprezentaci. V čem cítíš, že se pod jeho vedením nejvíce zlepšuješ?

Podle mě se zlepšuji tím, že v oddíle máme na koho koukat. Tím myslím Tonču a Káju (sestry Galuškovy) a samozřejmě Vláďa nám k tomu říká mnoho podstatných věcí, co máme zlepšovat a jak trénovat. Také patří mezi málo trenérů, kteří předávají zkušenosti přímo z vody, to znamená, že na tréninku jezdí všechno, co my.

I v Sušici se ale jezdí na přírodní vodě. Jaký je rozdíl potom závodit na umělých kanálech?

To sice jo, je to voda přírodní, ale techniku, vytrvalost, rychlost tam můžeme trénovat v pohodě a na kanálech pak jezdíme o víkendech. A když je čas, tak jedeme s karavanem někam třeba i přes týden. Většinou se snažíme připravovat na tom kanálu, kde budou naše nejdůležitější závody, abych si ho najel. Je to náročné jak časově, tak finančně.

Kdo ti tedy kromě trenéra nejvíce pomáhá? Přece jen, jak jsi zmiňoval, je to finančně náročné a někdo tě také musí vozit… Nebo cestuješ hlavně sám?

Nejvíc mi pomáhá děda, se kterým většinou jezdím, a pomáhá i finančně, ale to celá moje rodina, která mě podporuje. Za to jsem vděčný, protože jinak bych tenhle sport nemohl vůbec dělat.

Zázemí máš tedy skvělé. Jaké sny a ambice máš pro letošní sezonu?

Tak líbilo by se mi přiblížit těm úplně nejlepším, ale je to hodně náročné a je potřeba, aby byla sezona ještě lepší než ta minulá.

Aktuálně jsou venku silné mrazy a vnitřní sportoviště jsou úplně zavřená. Jak se v téhle době připravuješ a jde to vůbec?

Připravuji se převážně doma, tak dvakrát v týdnu jedeme do Sušice, tedy když není zamrznuto. Jinak s přítelkyní, která je z Českých Budějovic, jezdím na běžky nebo chodím běhat. Takže buď trénuji doma v Blovicích sám, nebo v Budějovicích ve dvou.

Jak velká je to komplikace? Nebo je tahle část roku pokaždé stejná?

Tak je to jiné. V tuhle dobu běžně jezdíme na soustředění do zahraničí a připravujeme se už pomalu na divoké vodě. Takže je to komplikace, ale zase ne až tak strašná. Musí se to vydržet a snad to bude lepší a budeme zase moct jezdit na kanál.

Nejen divokou vodou živ je člověk, máš tak teď víc času na své další koníčky?

Tím, že se nyní tolik necestuje, tak je času víc. Jezdím rád na motorce, takže teď dělám generálku. Rozebírám mašinu a dávám ji zase dohromady, což zabere dost času a je to skvělý relax.

Karel Turner



Ročník: 2004

Klub: Klub vodních sportů Sušice

Úspěchy: mistr ČR v týmech mladších juniorů.

Reprezentant ČR

Škola: SPŠ strojní Plzeň

Trenér: Vladislav Galuška