Tuto možnost měli i dva reprezentanti České republiky v rychlostní kanoistice, odchovanci oddílu TJ Prazdroj Plzeň, nyní už členové Dukly Praha, kajakář Radek Šlouf a kanoistka Denisa Řáhová.

Již před dvěma lety poprvé usedl Šlouf do deblkajaku se současnou českou jedničkou, mistrem světa a trojnásobným olympijským medailistou Josefem Dostálem. Jejich cíl byl jasný – vybojovat v silné konkurenci účast na olympijských hrách v Tokiu. To se jim podařilo již v prvním kvalifikačním závodě v roce 2019. Svou výbornou výkonnost znovu potvrdili před třemi týdny na Světovém poháru v maďarském Szegedu. Tam skončili na kilometrové trati těsně druzí za německou posádkou. Přesto se radovali, jako kdyby vyhráli.

„Plzeňský expres!“ křičel Dostál na svého parťáka. „Radek hodil hodně uhlí pod kotel a byla tam i pára do finiše,“ chválil Dostál.

Nadšený byl i explzeňský Radek Šlouf. „Musím říct, že přesně takhle jsem to chtěl. Udělat si na Světovém poháru dobrý pocit, že na to máme. Odpíchnout se do další přípravy s pozitivními myšlenkami, že jsme na tom dobře a že můžeme být ještě lepší,“ je přesvědčen Šlouf.

Po úspěšném vystoupení v Szegedu si oba užili krátkého volna. Nyní již absolvují vysokohorskou přípravu v italském Livignu, pak je čeká ještě soustředění v Račicích a Kadani a poté už odjezd na předolympijské soustředění do japonského Kóči.

Ve složitější situaci byla nadějná dvacetiletá kanoistka Denisa Řáhová. Měla možnost bojovat o poslední dvě volná místa v Szegedu a světové dokvalifikaci v ruském Barnaulu.

Na start v Szegedu šla bojovně vyhecovaná trenérem Karlem Kožíškem mladším.

„Byla jsem připravená na start, ale ten se neplánovaně opozdil. Přesto jsem nebyla nervózní a se čtvrtým místem jsem spokojená. Vždyť to byl můj první start na singlu proti dospělým v takové konkurenci,“ uvedla odchovankyně Prazdroje Řáhová.

Blízko účasti na OH byla i v Barnaulu, kde skončila na 200 metrů pátá a na 500 m druhá o 1,3 sekundy. Do Tokia však pojede jen vítězka, Chorvatka Totová.

S trenérem a parťačkou Malíkovou v přípravě letos hodně přidala. „Najezdili jsme nejvíc kilometrů a hlavně kvalitně. Ještě ale potřebuju zesílit, přidáme v posilovně,“ plánuje Denisa Řáhová, která v těchto dnech reprezentuje na mistrovství Evropy do 23 let.

Z výsledků odchovanců kanoistického oddílu TJ Prazdroj je patrné, že práce s mládeží tu je na vysoké úrovni. Jak by také nebyla, když se tu mladým závodníkům věnuje i mistr světa na čtyřkanoi Karel Kožíšek mladší. Oddíl, který sídlí na řece Radbuze pod mostem Milénia, pravidelně nabírá do svých řad zájemce o tento sport ve věku 8 až 10 let.