Hokejbalová hala v Plzni by měla projít v následujících letech rekonstrukcí a stát se ještě modernější. První změny začali dělat Mečouni již nyní.

O úpravách v hale, ale i o možnostech dohrání hokejbalové extraligy, hovoří prezident HBC Plzeň Josef Kadaně.

Jste v kontaktu s hokejbalovým svazem nebo dalšími kluby či je momentálně bezpředmětné bavit se o případných scénářích?

Situace je taková, že nikdo nic neví. Nevíme vůbec, kdy se zlomí křivka nárůstu onemocnění COVID-19. Teď, stále v expanzivní fázi počtu nakažených, je podle mého názoru zbytečné se intenzivně zajímat o to, jak by soutěže mohly vypadat.

Jaký je váš osobní pohled?

Dobrá, ale je to pouhý odhad a případné varianty řešení. Pokud by se situace někdy v první dekádě května dostala do stavu, který tu byl na začátku, to znamená pořádání akcí s omezeným počtem účastníků, tak je myslím slušná šance soutěže v redukovaném systému letos dohrát. V mužské extralize si s ohledem na velký počet zbývajících zápasů základní části nedovedu představit jiný scénář, než že by se základní část dohrála a byl by konec. I tak by šlo o závěr soutěže v druhé polovině června. Jedná se však o hodně optimistický scénář.

Dostali hráči nějaký individuální tréninkový plán, když se nyní nemůžete scházet?

Jsme amatérský sport a rozhodli jsme se proto hráčům nic nedávat. Necháváme to na nich a věříme, že se sami udržují v kondici, jak jen to situace dovolí. Zareagovali bychom až tehdy, pokud by bylo jasné, že se soutěž bude dohrávat.

V červnu by se měl konat mládežnický turnaj Pilsen Cup U15. Věříte, že ho budete moci uspořádat?

Pilsen Cup má výhodu v tom, že je plánovaný ještě o týden později, než byl standardně. Tedy 19. – 21. června. Bavil jsem se s Martinem Komárkem, pokud to stav věcí umožní, zda můžeme počítat s reprezentací U14. Ano, chtějí se zúčastnit. Velký zájem mají stále Kanaďané. Platí, že turnaj budeme chtít pořádat, pokud to bude jen trochu možné. I pro Pilsen Cup platí to, co výše pro soutěže. Jen můžeme odhadovat. V případě nouze bychom posunuli turnaj třeba až na srpen.

Čemu se momentálně klub věnuje, když je více času než obvykle?

Je teď čas na věci, které se obvykle tolik nestíhají během sezony, protože všichni zainteresovaní jsou poměrně vytížení svojí prací a zároveň prací u svých týmů. Chceme u příležitosti 30. výročí klubu zkompletovat naši historii a její významné milníky. To bylo v plánu již před přerušením soutěží. Dále začneme zkoušet klubový informační systém od firmy eSports. Začaly se dělat další úpravy v hale.

O jaké modernizace v hale konkrétně půjde?

V šatnách se předělávaly ovladače u všech sprch. Zlepší se celkově přístup ke studené pitné vodě, která bude nově k dispozici v každé místnosti se sprchami.Nejpozději do podzimu se vybuduje šatna pro hosty, míněno především extraligu. Tým hostů tak bude mít jednu velkou šatnu včetně nesdíleného sociálního zařízení. Využijeme prostory pod tribunou – stávající posilovnu a část šatny mladších žáků. Ti ale nepřijdou zkrátka a přestěhují se na protější stranu. Tyhle změny jsou součástí plánované přístavby haly na severní straně (u časomíry), která je projekčně připravená a je k tomu vydané i stavební povolení.

To vypadá na velké změny. Co vše bude v hale nové?

Ještě přibudou dvě šatny pro dorostenecké týmy. V plánu je také udělat velmi slušnou rehabilitaci, v patře tělocvičnu o rozměrech 15 x 5 metrů, jež bude sloužit i jako konferenční místnost, a novou prostornější klubovnu. Celkové náklady jsou značné. Není jisté, zda se bude přístavba dělat v roce 2021. Tím spíše v souvislosti s tím, co se nyní děje.