Hokejbalová extraliga se tento rok dohrávala ažv červenci kvůli předchozí koronavirové epidemii. Na trůn usedl znovu pražský Kert. Pro plzeňské Mečouny skončila sezona naopak již ve čtvrtfinále, v němž podlehli Ústí nad Labem.

„Byla to zvláštní sezonaa já kvituji, že jsme ji mohli nakonec dohrát, i když to bylo poněkud v okleštěné variantě,“ říká na úvod předseda HBC Plzeň Josef Kadaně.

Západočeši mohli rozdělit ročník na tři části. Na špatný začátek, výborný prostředek a trochu hořký konec.

„Začátek podzimu se nám vůbec nepovedl. Nezažil jsem za celou dobu, že bychom měli tolik zraněných hráčů. K tomu se přidal poměrně těžký los a dopadlo to tak, že jsme neměli po čtyřech kolech ani bod,“ vysvětloval plzeňský trenér.

Na jaře ale Plzeňané zabrali a poměrně v poklidu se probojovali do play-off.

„Po dlouhé pauze jsme měli co dohánět a z chvostu tabulky jsme se prodrali až na 6. místo a zajistili jsme si tak účast ve vyřazovacích bojích. Bohužel pak jsme nezvládli čtvrtfinálovou sérii s Ústím, kde jsme byli v rozhodujícím zápase blízko k postupu, ale nedotáhli jsme to,“ pokračoval Kadaně.

Rozhodující třetí zápas se Severočechy měla Plzeň skvěle rozehraný. Přesto ho nakonec ztratila.

„Vedli jsme 2:0 a vše jsme měli ve vlastních rukou. Následně jsme ale špatně vyřešili jednu situaci a inkasovali jsme. Od té doby to už nebylo dobré a Ústí utkání nakonec otočilo. Takticky jsme to nezvládli,“ mrzelo již bývalého kouče HBC Plzeň

Kadaně už u prvního týmu nebude nadále pokračovat. Z pozice asistenta se posune na jeho místo Stanislav Kastner.

„Půjdu zpátky k mládeži, kde nás teď trochu tlačí bota. Už v minulé sezoně jsem záměrně nechal Standu, aby vedl sám jeden zápas a vyzkoušel si to tak. Myslím si, že to zvládne. Samozřejmě to pro něj nebude z počátku jednoduché, protože netrénuje dlouhou dobu, ale zase to pro něj bude jednodušší než například pro Michala Edla, který tehdy skončil kariéru a šel hned jako trenérk áčku. Navíc mu budu při ruce, pokud bude potřebovat, ale na starosti to bude mít už Standa,“ vysvětluje Kadaně.

Do nové sezony by měli jít Plzeňané jen s lehce obměněným kádrem. „Vypadá to, že nebude pokračovat Michal Průcha a Adam Vágner, kteří ale hráli už jen ojediněle. Přijdou naopak čtyři junioři, kteří už zároveň jsou už trochu součástí toho týmu,“ upřesňuje předseda klubu.

Letní přípravu začnou Mečouni během srpna, bude to však již pod taktovkou nového trenéra.