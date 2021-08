Jestliže prvním kolem sprinterského eliminátoru postoupila dravá bikerka plzeňské MS Bike Academy bez problémů, v následujících osmifinálových rozjížďkách přišlo drama.

„Nepovedl se mi úplně start, ale ve finiši jsem i tak bojovala s Ruskou o druhou postupovou pozici za vedoucí Italkou. V poslední zatáčce před cílem to soupeřka vzala napřímo, tlačila mě k bariéře, a jak jsem se ji snažila podjet, škrtla jsem si o plůtek. Ani nevím jestli pedálem nebo řidítky, no a pak jsem letěla…“ líčila Spěšná po návratu do Plzně hrozivě vyhlížející karambol.

Děsivý pád zmrazil přihlížející fanoušky i zbytek české výpravy. Stále teprve šestnáctileté reprezentantce se naštěstí dostalo rychlého ošetření.

„Byla jsem v šoku a pamatuji si, až jak mi nasazovali límec na krk, protože nešlo vyloučit i vážnější zranění páteře. Následně ale doktoři v nemocnici konstatovali, že při pádu došlo ´jen´k vyhození ramene a poté k jeho samovolnému návratu do správné pozice,“ uvedla mladá bikerka.

Individuální závod v Novém Sadu už Spěšná neabsolvovala, ale včera doma usedla alespoň na cyklistický trenažer.

„Rameno bolí, k tomu i hlava. Přilba byla prasklá, takže lehký otřes mozku tam asi taky byl. Ale hrozně ráda bych stihla mistrovství světa, které je za necelých čtrnáct dní,“ prohlásila odhodlaně závodnice, která talent i nezlomnost zdědila po svém otci Milanu Spěšném, rovněž úspěšném bikerovi a nyní trenérovi.

A nevzdává ani svou účast na víkendovém mistrovství republiky v Harrachově, kde by mezi juniorkami patřila k adeptkám na zisk medaile.

„Víc budu vědět až po speciálním vyšetření u pana doktora Zemana. A musím doufat, že kloub, vazy i šlachy jsou jen zhmožděné. Pokud to tak bude, věřím, že se na kolo zase rychle vrátím,“ těší se Spěšná.

Není divu.

Talentovaná členka Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje zažívá hodně zvláštní sezonu.

Na jaře si po pádu v přípravě zlomila prsty na ruce, následně prodělala covid, přesto se dokázala ze všeho vykřesat a znovu se rvát s nejlepšími. A to mezi juniorkami jezdí první sezonu a patři k nejmladším. Sedmnáct jí bude až koncem roku.

Tak držme pěsti!