Povedenou základní část juniorské ligy prožili futsalisté SK Interobal Plzeň do 19 let. Západočeši ve třinácti odehraných zápasech vybojovali solidní porci osmadvaceti bodů za devět výher a jednu remízu. Družina vedená trenérem Adamem Formanem prohrála pouze třikrát a skončila třetí. Před Plzeňany byly jenom Chrudim a Slavie Praha.

Junioři futsalového Interobalu Plzeň postoupili do Final 4, to si o den dříve zahrají také dorostenci západočeského klubu. | Foto: SK Interobal Plzeň

„Základní část hodnotím kladně, rozhodně se vydařila," říkal trenér Adam Forman. „Povedlo se nám splnit to, co jsme si stanovili před začátkem sezony. Futsalovost tam sice nebyla taková, jako třeba u Chrudimi, nebo Slavie, ale tyto nedostatky jsme vynahradili extrémní týmovostí, bojovností a zodpovědností směrem do obrany. Kluci se semkli, navíc jsme se mohli opřít o výkony brankáře Nicolase Buchara, jehož bych chtěl vyzdvihnout nejvíce," pokračoval kouč.

Díky třetímu místo se mladí borci Interobalu probojovali na závěrečný turnaj Final four, který se pro juniorskou kategorii koná v neděli 11. února ve sportovní hale Dačická v Pardubicích. Ve východních Čechách budou kromě Plzně a již zmíněné Chrudimi se Slavií ještě mladí hráči Ústí nad Labem.

Interobal se v semifinále utkání s Chrudimí, se kterou v základní části prohrál vysoko 1:9. Flintu do žita ale Plzeňané předem neházejí. „Cílem je se na tento zápas dobře připravit a navázat na výkon z konce základní části proti Slavii," poukázal Forman na to nedávné utkání s vítězem základní části 2:1. „Do zápasu s Chrudimí sice nejdeme v roli favorita, ale pokud se budeme prezentovat dobrou obranou a bojovností, věřím, že můžeme uspět a postoupit do finále," má jasno Adam Forman, trenér juniorského týmu futsalistů Interobalu Plzeň.

Final four Juniorské ligy futsalu 2023/2024 (11. února 2024) - semifinále 14.00: SK Slavia Praha - FC Rapid Ústí nad Labem, 15.00: FK Chrudim - SK Interobal Plzeň, zápas o 3. místo 16.30: poražený SF1 - poražený SF2, finále 17.45: vítěz SF1 - vítěz SF2 (všechny zápasy se hrají v Pardubicích).

