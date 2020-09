„Pocit to je samozřejmě krásný. Už jenom dát tři góly je hezký a vstřelit jich ještě jednou tolik, je přímo nádherný,“ říká nadšený žákavský forvard, jenž ale nezapomíná ani na své spoluhráče.

„Je to týmová hra. Musím vyzdvihnout výkon stopera Jakuba Tišla, který je příliš skromný na to, aby se pochválil. Svými nadýchanými centry nás nacházel vepředu a obranu Plzence nenechal vydechnout,“ chválil svého kapitána Tomáš Nekola, pro něhož je šest vstřelených gólů osobní rekord.

Zároveň ho potěšil i přístup soupeře. „Jsem rád, že Plzenec i přes vývoj zápasu hrál čestně a nedopouštěl se žádných zákeřností,“ pokračoval třiadvacetiletý útočník.

Sám ale tuší, že to nebude zadarmo. „V mužích jsem stejně ani více branek nevstřelil. Zároveň je mi jasné, že když byla nařízena penalta, tak jsem ji musel kopnout já, protože jsme tým samých dobráků a všem jde o to, abych to měl co nejdražší. Myslím, že jsem to po zápase splatil ve skleněných naturáliích,“ vysvětluje s úsměvem kat Starého Plzence, jenž si vyzkoušel už i divizní angažmá.

V Klatovech ale v uplynulé sezoně strávil Tomáš Nekola jen podzimní část.

„Beru to jako můj dosavadní splněný sen. Bohužel to nevyšlo úplně podle mých představ. Studuju, a musel jsem se proto rozhodnout, čemu dám přednost. Bylo pro mě důležitější dodělat vysokou školu. Proto jsem se s vedením Klatov domluvil, že odejdu, protože bych nestíhal tréninky, které jsou na takové úrovni důležité,“ vysvětluje Tomáš Nekola, proč trvalo divizní angažmá tak krátce.

Přesto ale nevylučuje, že by si ještě mohl vyzkoušet vyšší soutěž.

„Nechávám to pořád otevřené, ale prozatím chci vystudovat a pak se uvidí, co a jak dál,“ dodává student Fakulty pedagogické na Západočeské univerzitě v Plzni.