Výkonný výbor futsalového svazu potvrdil, že koučem národního týmu bude po Tomáši Neumanovi jeho nástupce Marek Kopecjý, který povede do konce sezony i plzeňský Interobal.

Marek Kopecký se stal nástupcem Tomáše Neumana u futsalové reprezentace. | Foto: archiv Deníku

„Jsem velice poctěn jmenováním a důvěrou, kterou do mě vedení futsalu vkládá. Vím, jak těžká práce mě u národního týmu čeká, ale mám rad velké výzvy a toto je ta největší,“ uvedl Marek Kopecký v nahrávce pro média.

Při pondělním loučení už odcházející trenér futsalové reprezentace Tomáš Neuman jméno svého nástupce vyslovil. „Konečně tady vyrostl kouč, který pracuje v profesionálním klubu,“ říkal na tiskové konferenci v Plzni.

Všem bylo jasné, že má na mysli trenéra Marka Kopeckého, jenž dovedl plzeňský Interobal dvakrát k mistrovskému titulu i do Ligy mistrů. Zároveň vedl i reprezentaci do 21 let, takže se posun logicky nabízel. Ve čtvrtek jeho jmenování skutečně potvrdil Výkonný výbor SFČR.

„VV zvolil trenérem reprezentačního A týmu, týmu U23 a šéftrenérem českého futsalu Marka Kopeckého,“ stojí v prohlášení na svazovém webu. Do konce sezony povede i Interobal.

Kopecký před plzeňskými futsalisty trénoval i v Brně nebo v Litoměřicích. Někdejší fotbalový záložník odehrál 39 prvoligových zápasů za České Budějovice.