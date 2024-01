Vezou se na dlouhodobé vítězné vlně. Florbalisté FBŠ ATT Gorily Plzeň porazili ve víkendovém utkání 18. kola divizní skupiny B domácí Jindřichův Hradec vysoko 12:4, uspěli za tři body podvanácté v řadě a drží se na prvním místě tabulky o dva body před Draky z Říčany, kteří však mají oproti západočeského celku ještě jeden zápas k dobru.

Florbalisté FBŠ ATT Gorily Plzeň (na archivním snímku hráči v černých dresech) porazili domácí Jindřichův Hradec 12:4 a upevnili si první místo. | Foto: Václav Nováček

Plzeňští florbalisté položili základ k dalšímu vítězství už v první třetině, kterou vyhráli 4:0. Ve druhé části hry se Jihočeši dvěma góly vrátili zpátky do hry, ale závěr druhé periody a celá třetí část už patřily zase Gorilám.

„V Jindřichově Hradci to není nikdy lehké, ale tentokrát nám to soupeře ulehčil úplně sám. Jsem rád, že jsme zápas zvládli a odvezli si domů tři body. Dneska bylo náročné vybrat nejlepšího hráče, ale rád bych vyzdvihl tři gorilí špílery, a to dvojici Jiřích Lukasche a Kratinu a našeho brankáře," uvedl po mači vedoucí družstva FBŠ ATT Gorily Plzeň Kryštof Lehečka. „Měli jsme jasně stanovený plán, ale bohužel jsme ho dodržovali jen chvílemi. Soupeř ukázal zkušenost a trestal naše chyby," stýskal si kouč domácích florbalistů Jiří Prokýšek.

Florbal Jindřichův Hradec - FBŠ ATT Gorily Plzeň 4:12

Třetiny: 0:4, 2:1, 2:7. Branky a nahrávky: 29. Tejnor, 35. Hovorka, 47. Žák (Tejnor), 56. Kopřiva (Matějka) - 5. Kratina (Lukasch), 10. Kratina (Hejduk), 11. Budek (Janata), 20. Pojar, 39. Hlinovský (Pour), 41. Sihelský (Pojar), 43. Hlinovský (Kratina), 50. Kratina (Sihelský), 55. Sihelský (Živčák), 57. Hlinovský (Kratina), 58. Janata, 58. Hlinovský (Kratina). Rozhodčí: Urbánek, Vraspír. Vyloučení: 2:1. Využití přesilových her: 0:0. Střely: 25:41. Diváci: 76. Hala: SH Jindřichův Hradec. Sestava FBŠ ATT Gorily Plzeň: Šimůnek, Lenárt - Beneš, Sihelský, Pojar, Pour, Šobotník, Kratina, Lukasch, Budek, Živčák, Hejduk, Janata, Veselý, Hlinovský, Hašek. Trenér: Filip Tábořík.

Ostatní výsledky 18. kola divize B: Sport Club Klatovy - Kaplice 8:7 po pr., Panthers Praha Boys U23 - SK Meťák Č. Budějovice 7:8 po prodloužení, TJ Sokol Kr. Vinohrady B - FbC Strakonice 6:5, FbC Štíři České Budějovice B - Centropen Dačice 6:12, FbC Draci Říčany - FbC Kutná Hora 10:4.

Následující program - sobota 17.00: FbC Spartak Kaplice - Panthers Praha Boys U23, 18.00: FbC Kutná Hora - TJ Sokol Kr. Vinohrady, TJ Centropen Dačice - Jindřichův Hradec, 19.00: SK Meťák České Budějovice - FbC Draci Říčany, neděle 16.00: Panthers Praha Boys U23 - FbC Spartak Kaplice, 18.00: FbC Strakonice - FBŠ Štíři České Budějovice B, FBŠ ATT Gorily Plzeň - Sport Club Klatovy.

