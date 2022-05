Už v prvním zápase úřadovala Veronika Galušková deseti trefami a pomohlak vítězství 27:23. V odvetě se prezentovala devíti gólya Plzni stačila k postupu i porážka 21:24. „Pocity jsou úplně úžasné. Jsem naprosto nadšená, pro nás je to ohromný úspěch,“ neskrývala nadšení třiadvacetiletá pravá spojka.

Ve druhém utkání jí chvíli trvalo, než se rozstřílela. Její první dva pokusy mířily jen do břevna. Nakonec ale znovu byla jasně nejlepší střelkyní hostů. „V prvním poločase jsem si chvíli odpočinula na křídle a uklidnila se. Pak už to šlo,“ popisovala nejlepší střelkyně interligy s 220 góly.

Ještě pět minut před koncem Plzeňanky vedly 21:20 a směřovaly za hladkým postupem. Navíc střídající brankářka Eva Mancellari, která nastoupila na jediný moment, vychytala sedmičku Annamarie Patrnčiakové.

To se nakonec ukázalo jako klíčový zákrok.

Kynžvart totiž drtivým závěrem utkání zdramatizoval a chyběl mu jediný gól. „Ještě jsme byly dost nervózní. Evi nám svým zákrokem zachránila zadek, to byl jedenz nejdůležitějších momentů,“ chválila Galušková.

Po velkém dramatu se nakonec mohly radovat hostující házenkářky. „Velmi těžký dvojzápas. Navzájem se dobře známe a věděly jsme, co udělá ten druhý. Vydržely jsme lépe s nervy a dokázaly jsme uhájit těsný náskok,“ oceňovala plzeňská rodačka.

Postupu do finále si Galušková ohromně váží. „Už probojováním do play-off jsme se dostaly nad rámec očekávání. Ale ještě není konec a zdoláme i Most,“ usmívala se. Právě severočeský Baník totiž bude soupeřem Plzně v souboji o titul.

Most chce zaútočit na deváté prvenství v řadě. „Je favorit, bude to těžké. Ale třeba bude mít špatný den a překvapíme. Na finále se těším, bude to velký zážitek,“ rozplývala se Veronika Galušková. Finálová série se rozehraje v neděli v Plzni.

Autor: Matěj Vybíral