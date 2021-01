Plzeňský rodák a odchovanec Rostislav Jirák hájí v současné sezoně barvy nejúspěšnějšího basketbalového týmu u nás, a to Nymburka. Dvacetiletý, 180 cm vysoký rozehrávač zamířil z Lokomotivy do nymburské akademie v 16 letech a v loňské sezoně si vyzkoušel českou nejvyšší soutěž v dresu Hradce Králové.

Nyní již sbírá minutky i v basketbalové lize mistrů, nejen na její téma jsme zpovídali talentovaného hráče.

Jak byste popsal svoji cestu od žáků Lokomotivy až do evropských pohárů?

Cesta to byla velmi zajímavá a na každé své štaci jsem poznal skvělé lidi. Ať už to byli trenéři, spoluhráči, nebo další lidé ve vedení klubu. Ti mne neskutečně pomáhali a podporovali a i díky nim jsem teď v Nymburku, kde jsem měl to štěstí nakouknout právě i do Ligy mistrů.

Vzpomínáte na své začátkyv plzeňském dresu?

Vzpomínám si velice dobře. Začal jsem hrát basket, když mi bylo sedm let. Tehdy mě začal trénovat Petr Kalabza, který náš tým vedl až do kategorie U14. Dokonce si pamatuji i na první zápas v Mariánských Lázních, to mi bylo devět. Můj nejlepší zážitek je ale zisk druhého místa na mistrovství České republiky v kategorii U11.

Ve své kariéře jste prošel Plzní, Nymburkem a Hradcem Králové. Jak na každé své působení vzpomínáte?

V Plzni jsem hrál až do svých 16 let. Trénovalo mě hodně dobrých trenérů, kteří mi dávali prostor i za starší kategorie a jsem jim vděčný, že se mnou pracovali. Měli jsme každý rok dobrý tým, uměli jsme se semknout a bojovat v každém zápase. V Nymburce jsem měl na začátku těžkou pozici. Každý rok byla tlačenice na všechny posty, nikdo v tréninku ani zápase nevypustil jedinou vteřinu. Snaha všech hráčů proto vedla k zisku titulu U17 a rok poté 2. místa v kategorii U19. Po smolně prohraném play-off v posledním roce jsem zamířil do Hradce Králové, kde jsem strávil jen půlku sezony. Bohužel tam nepanovaly dobré podmínky pro to, abych se mohl dále zlepšovat, a trenérský tým v zápasech sázel na jiné hráče. Odešel jsem zpět do Nymburka hrát za B tým první ligu, zároveň jsem ale trénoval s áčkem.

Hrát v dresu basketbalového hegemona posledních let je jistě velká čest, ale i zodpovědnost. Jak se vyrovnáváte s tlakem, který v Nymburku určitě panuje?

Je to pro mě velká zkušenost. Trenér klade důraz na nejmenší detaily, a to ať už v tréninku, nebo zápase. Hraje se mnohem více silově a rychlostně než v mládežnických kategoriích nebo v první lize. Snažím se hlavně tvořit volné pozice pro skvěle střílející spoluhráče.

Jak vnímáte svoji roli v týmu?

Upřímně nevím jak na tohle odpovědět (smích). V tomhle týmu je mnoho výtečných hráčů na všech pozicích a panuje tu správné konkurenční prostředí. Každý hráč si musí své minuty na hřišti zasloužit v tréninku a já musím být vždy připraven, když na mne trenér v zápase ukáže. To myslím, že se mi zatím daří. Jak jsem pak zmiňoval v předchozí odpovědi, hlavně se snažím připravit dobrou pozici pro své spoluhráče a je radost hrát s takovými střelci, jaké máme v týmu.

Na vašem postu je jedničkou Luka Rupnik. Co byste o něm řekl?

Luka je skvělý hráč, má výborný přehled a rozhodování v přihrávkách. Jsem rád, že je v týmu někdo, kdo má podobné predispozice. Pořád ho sleduji a učím se od něj. Hlavně se mi snaží pomáhat, toho si moc cením.

Jaký je Oren Amiel trenér k mladým a impulzivním hráčům, jako jste vy?

Snaží se nás přizpůsobit na rychlý mužský basket, abychom hráli tvrdě, ale při tom trpělivě a hlavně kolektivně. Je to nejlepší trenér, pod kterým jsem kdy mohl trénovat.

Loni byla sezona předčasně ukončena a i letos má spoustu specifik vinou pandemie. Jak moc je to konkrétně pro vás těžké, například hrát před prázdnými tribunami?

Mrzí mě to, jaká panuje doba. Basket hraji hlavně srdcem, pro radost a fanoušky. Už se s tím ale pomalu srovnávám. Přesto se nemůžu dočkat, až zase budou na tribunách diváci a fanoušci, protože ti dávají zápasům úplně nový rozměr. Další nepříjemná věc je testování. Naštěstí jsem covid již prodělal a stačí se tedy testovat jen před zápasy Ligy mistrů.

S Nymburkem v Lize mistrů hodně cestujete. S jakými opatřeními jste se setkal v zahraničí?

V každé zemi je to jinak. Nejhorší to bylo asi v Dijonu ve Francii, kde jsme nesměli ven z hotelu a jídlo jsme jedli jen na pokojích. Poslední návštěvou byl Kypr, kde bylo celou dobu pěkné počasí, takže se to trochu vykompenzovalo.

Co očekáváte od letošní sezony?

Letošní sezona je nevyzpytatelná, kvůli pandemii se situace mění ze dne na den. Chtěl bych si určitě vybojovat více minut a pomoct týmu k zisku dalšího titulu a co nejlepšímu umístění v Lize mistrů.

Sledujete zápasy Lokomotivy v první lize?

Samozřejmě sleduji statistiky a v každém zápasu Plzni fandím, pokud teda zrovna nehrajeme proti sobě s Polabím (smích).

Uvidí vás fanoušci ještě někdy v plzeňském dresu?

Zatím chci mířit na co nejvyšší cíle. Vybojovat si dobrou pozici v týmu v Kooperativě nebo v zahraničí. Stále chci na sobě pracovat a posouvat se dál. Určitě bych si ale ještě rád zahrál se svými starými spoluhráči, takže proč ne.