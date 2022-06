Patnáctiletá bojovnice ovládla ve své kategorii prestižní turnaj v Irsku, když porazila i tamní šampionku Siennu Fitzpatrickovou. Česká mistryně tím zase natáhla svou vítěznou sérii.

Při cestě za prvenstvím v turnaji narazila Jílková nejdříve na Robyn Wolversonovou, ale dlouho se s ní nepárala a jako vítězka opouštěla ring už po prvním kole.

„Soupeřka boxovala v opačném gardu. Hned na konci prvního kola jsem ji po sérii těžkých úderů dostala do počítání. Do druhého kola už nenastoupila, takže to bylo rychlé,“ popsala členka Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje.

„V Irsku je to úplně jiný level, boxerské turnaje mají velkou obsazenost, od dětí po dospělé. Všichni jsou tvrdí, krev je tady normální. Byla to velice dobrá zkušenost. Jenom na takových turnajích se dá zlepšovat,“ uvedl trenér a otec Viktorie Lukáš Jílek.

Finále nabídlo atraktivní souboj šampionek svých zemí. Jílková se v něm utkala s irskou mistryní Siennou Fitzpatrickovou.

„Byla trochu namachrovaná, protože je v Irsku vyhlášená. Byl to těžký zápas, ale taky jsem ji dostala do počítání. Byla jsem o dost lepší, takže jsem moc spokojená,“ řekla Jílková.

„Soupeřka byla trochu arogantní a chovala se pohrdavě, takže máme z vítězství velkou radost,“ dodal spokojený otec a kouč.

Jen pro úplnost, před něco víc než měsícem byla Viktorie Jílková členkou národního týmu hokejistek do 16 let, s nímž vyhrála Evropský pohár v Budapešti.

