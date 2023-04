Šestnáctiletý multitalent sbírá dál úspěchy v hokeji i v bojových sportech.

Vítězství. | Foto: ČBA

Na sklonku hokejové sezony ovládla talentovaná dívka ze Šťáhlav u Plzně boxerské mistrovství republiky kadetů a kadetek v Poděbradech. V kategorii do 57 kilogramů potvrdila Viktorie Jílková, že v Česku nemá konkurenci a získala pátý domácí titul.

Další titul je doma.Zdroj: ČBA

„V prvním kole jsem porazila Nelly Coufalovou z Prostějova. Ve druhém jsem se střetla s Kristýnou Neumanovou, kterou znám, a vyhrála jsem 5:0 na body. Sedělo mi to, byl to pěkný zápas,“ hodnotila průběh mistrovského turnaje jinak kapitánka dívčí hokejové reprezentace do 16 let. Ve finále pak Jílková zatočila s Kateřinou Šmejcovou z Prahy. „Šikovná soupeřka měla zajímavý styl, ale poradila jsem si s ní a vyhrála 5:0 na body,“ komentovala Jílková duel o zlato.

