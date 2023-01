Další už nepřidal, zápas skončil remízou 24:24. „Snažím se být před každým zápasem co nejvíc v klidu, ale co si budeme nalhávat, tentokrát to úplně nešlo,“ připustil talentovaný mladík, že určitá nervozita na něho dolehla.

„Ano, nervozita byla, ale jakmile se odpískal začátek, opadlo to. Ale před utkáním jsem se skoro až klepal, bylo to pro mě hodně speciální,“ pokračoval Bláha, který nebyl jediným nováčkem v české sestavě.

Španělský kouč Xavier Sabate před zápasy v Lotyšsku ukázal především na hráče z české extraligy. Vedle Bláhy tak mělo reprezentační debut i dalších šest hráčů, včetně klubového spoluhráče Tomáše Nejdla. Zbývající dva Talenťáci Jakub Douda a Daniel Režnický už starty měli.

FOTO+VIDEO: Rok 2022. Další rok královny Viktorie. Titul a Liga mistrů

„Byl jsem překvapený. Je zajímavé, že dali trenéři šanci tolika mladým hráčům včetně mě, ale je to dobře a potřeba,“ pronesl Bláha. „Je velká čest tady být, jsem opravdu rád za tuhle příležitost,“ doplnil. Mezi střelce se jednou zapsal i v odvetě, a pomohl tak k vítězství 34:24.

Daniel Bláha v dresu Talent týmu Plzeňského kraje.Zdroj: Hynek Sladký„Doufám, že jsem se trenérům ukázal v dobrém světle,“ přál si syn legendárního plzeňského basketbalisty Adolfa Bláhy, který si v dresu pražské Sparty zahrál i evropské poháry. Synek ho v necelých 17 letech dohnal.

Při velké marodce Talent týmu Plzeňského kraje dostává od začátku října dostatek příležitostí v extralize a zahrál si i zápasy EHF European Cupu proti izraelskému Ramhat Hasharon.

„Žádný konkrétní vzor nebo někoho, koho bych obdivoval, nemám. Ale v Talentu hraju s Honzou Stehlíkem a ten mi hodně pomáhá,“ zmínil Daniel Bláha bývalého reprezentanta. „Obdivuju ho už dlouho, jsem rád, že mně radí a můžu se díky tomu zlepšovat,“ dodal dlouhán, který s házenou začínal v šesti letech v HC Plzeň u manželů Škvařilových, kde působí i jeho starší sestra Valerie. Házenou hrála i maminka Pavla. Teprve nedávno se Daniel Bláha přesunul do Talentu.

Limberský měl silvestrovskou premiéru a uvedl se dvěma góly

Španělského kouče české reprezentace Xaviera Sabateho zaujal nejen svou výškou 214 centimetrů. „Na škodu to rozhodně není. Pomáhá mi to hodně a kryje to nedostatky, které mám,“ usmál se Bláha poté, co 20. listopadu sedmi góly pomohl svalit Lovosice. „Přede mnou je ještě hodně práce. Ve všem,“ potvrdil, že zůstává nohama na zemi.

A to i teď, navzdory brzké premiéře v dospělé reprezentaci. Však už se také přesunul zpátky mezi juniory, s týmem Pavla Pauzy, kterému v létě pomohl do elitní skupiny mistrovství Evropy, absolvuje kemp v Kutné Hoře.

Ve čtvrtek se český tým přesune do italské Pescary, aby se tady utkal v kvalifikaci s Polskem a Norskem o jedno místo na světovém šampionátu v Německu a Řecku.

To je tedy nejbližší program Daniel Bláhy, ale kam povedou další kroky talentovaného mladíka?