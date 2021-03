V norském Vipers Kristiansand doplní spoluhráčku z házenkářské reprezentace Janu Knedlíkovou.

Změna je to poměrně nečekaná, momentálně nejlepší střelkyně bundesligy přiznala, že ji láká možnost zahrát si Ligu mistrů.

„Původně jsem neměla v plánu opouštět Thüringen a ani jsem k tomu neměla téměř žádný důvod. Tím jediným mohla být pouze nabídka angažmá z klubu nastupujícího v Lize mistrů,“ uvedla v rozhovoru pro svazový web Markéta Jeřábková.

A ta nabídka teď přišla, navíc ze země házené zaslíbené. Ze špičkového norského klubu Vipers Kristiansand, vítěze posledních tří ročníků tamní ligy a bronzového týmu z Ligy mistrů 2019. „Že by se mi ozval dokonce klub na takovéto úrovni, s tím jsem vůbec nepočítala. Myslím si, že taková nabídka se neodmítá,“ doplnila česká reprezentantka. Od spoluhráčky Knedlíkové navíc dobře ví, že Kristiansand je nádherné místo pro život.

„S Janou jsem se radila i o přestupu, mluvila jsem také s trenérem a viděla jsem velký zájem ze strany klubu,“ popisovala Jeřábková, co vše ji přimělo k přestupu.

„Vyhodnotila jsem to tak, že to pro mě přináší jen samá pozitiva a mohlo by mě to jedině posunout. Beru to jako obrovskou výzvu a vím, že kdybych do toho nešla, tak bych si to v září nebo v říjnu vyčítala,“ vypočítávala 25letá házenkářka. „Ani mě nemuseli moc lákat, taková nabídka se prostě neodmítá a rovnou se bere,“ usmála se.

Po Maďarsku a Německu si tak vyzkouší házenou v další zemi. V Kristiansandu podepsala dvouletý kontrakt. Má to však jedinou drobnou „kaňku“. Poprvé se vydá dál od domova. „Už to nebude o tom, sednout o volném víkendu do auta a odjet domů, ale i v tomto je to výzva a je to asi vůbec jediné negativum,“ uznala i sama Jeřábková.

Přesto se do nové štace těší. „Je to obrovská výzva a ohromná příležitost v dalším rozvoji mé kariéry. Ligu mistrů jsem si nikdy nezahrála, vždycky jsem ji sledovala jen v televizi. Nikdy jsem nepocítila tu atmosféru, i když to možná může být srovnatelné třeba s mistrovstvím Evropy. A asi ani nemusím zmiňovat samotné Norsko jako krásnou zemi s nádhernou přírodou, o tom si asi každý umí udělat obrázek,“ dodala Jeřábková v rozhovoru.