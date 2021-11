A protože dalšími pořadateli jsou lisabonské kluby Sporting a Benfica a kazašský Kairat Almaty, které tak plzeňský Interobal potkat nemůže, je jasné, že na západ Čech přijedou futsalisté slavné Barcelony. Hrát se bude v městské hale na Slovanech.

„S UEFA jsem to začal řešit v pondělí ráno. Bylo potřeba vyplnit všechny potřebné formuláře, údaje o hale a zázemí pro týmy,“ popisoval generální ředitel plzeňského klubu Radek Lobo. Odpoledne bylo jasno, Interobal je jedním ze čtyř pořadatelů. „Pro nás je to obrovská výzva,“ doplnil s tím, že má obrovskou radost, ale také to s sebou přináší množství starostí.

„Zorganizovat cokoliv pro UEFA je velká dřina, čeká nás perný měsíc. Začínáme od nuly, nic nebylo předpřipraveno. Musíme zařídit hotely a vše potřebné,“ pokračoval Radek Lobo, který okamžitě začal dávat dohromady organizační tým. „Chceme, aby všichni, co do Plzně přijedou, viděli, že umíme zorganizovat kvalitní turnaj,“ vytkl před klub základní cíl.

Pořádání jednoho ze čtyř turnajů Elite round bude i odměnou pro plzeňské futsalisty, kteří o víkendu vybojovali v italském Rimini senzační postup do Elite Round. „Nechci dělat generála po boji, ale já jsem říkal, že si tam jedeme postup. Věřil jsem týmu, že má na to, aby i ze super těžké skupiny postoupil. A kluci to potvrdili,“ potěšil ho splněný sen. „Co mi udělalo největší radost, byla předvedená hra. Kluci ukázali obrovského ducha, dali do toho srdce. Předvedli všechno, co umějí,“ nešetřil chválou.

Barcelona by měla být prvním jistým soupeřem, protože dalšími pořadateli jsou týmy z prvního koše Sporting, Benfica a Kairat Almaty, na který by neměl Interobal narazit, protože spolu hráli v základní skupině. „No jistá, vychází to logicky. Byl by sen, přivítat Barcelonu doma v Plzni. Ale dokud to neuvidím černé na bílém, neuvěřím,“ brzdil Lobo nadšení.

Další dva soupeře určí plzeňskému Interobalu středeční los ze třetího a čtvrtého koše. „Dál už je mi jedno, koho dostaneme. Nechci, aby to vyznělo neskromně, ale věřím, že si to rozdáme s Barcelonou o postup,“ doplnil odvážně Radek Lobo.

Ve Final 4 ještě nikdy v historii žádný český tým nehrál.

BOX

elitní fáze

1. koš: Sporting Lisabon (obhájce trofeje), Benfica Lisabon, FC Barcelona, Kairat Almaty

2. koš: INTEROBAL PLZEŇ, Jekatěrinburg (Rus.), ACCS Paris, Levante (Šp.)

3. koš: Halle-Gooik (Belg.), Dobovec (Slovin.), Ťjumeň, Viten Arša (Běl.)

4. koš: Haladás (Maď.), Uragan (Ukr.),Olmissum (Chorv.), Hobocubo (Niz.)