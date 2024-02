Florbalisté plzeňské Slavie potvrdili o víkendu roli favorita, když v zápase 19. kola západní skupiny Národní ligy porazili na domácí půdě Sokol Jaroměř 5:4. Západočeši zvítězili pojedenácté v řadě a v tabulce jsou druzí s dvobodovou ztrátou na vedoucí Panthers Praha.

Florbalisté FbŠ Slavia Fat Pipe Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech) zdolali Sokol Jaroměř těsně 5:4. | Foto: FbŠ Slavia Fat Pipe Plzeň

„Měli jsme kvalitní vstup do utkání, ale ve druhé třetině to bylo z naší strany jako na houpačce. Třetí část hry jsme dobře zvládli především v hlavě. Škoda, že jsme nepřidali více branek, příležitostí k tomu bylo dostatek," prohlásil trenér florbalové Slavie Jakub Šimek, který pochválil svého gólmana. „Chválíme Dana (Doláka) v brance," vzkázal kouč mladému brankáři. „Byl to zápas plný osobních soubojů, který se nám nepodařilo vyhrát. Děkujeme soupeři, rozhodčím, divákům a pořadatelům za zápas," řekl vedoucí Jaroměře Tomáš Křovina.

Florbalisté Slavie Plzeň sehrají (stejně jako ostatní týmy) ještě tři zápasy základní části. A hned v tom nejbližším půjde o hodně. V sobotu od 15 hodin nastoupí na palubovce Základní školy Rudná, kde vyzvou domácí Pantery, lídra tabulky. Ale pokud ukořistí tři body, nastane v čele soutěže po delší době změna. A pro Západočechny před play-off jistě velice vítaná.

FbŠ Slavia Fat Pipe Plzeň - TJ Sokol Jaroměř 5:4

Třetiny: 2:1, 2:2, 1:1. Branky a nahrávky: 5. Šimeček (Konrady), 18. Konrady (Šimeček), 23. Jeníček (Konrady), 37. Štědrý (Kuhajda), 43. Stejskal (Huleš) - 16. Kroupa (Rolín), 26. Hejzlar (Krigovský), 30. Kuštan (Fous), 60. Hejzlar (Veinfurter). Rozhodčí: John, Starý. Vyloučení: 6:4. Využití přesilových her: 1:1. Góly v oslabení: 0:0. Střely: 35:27. Diváci: 82. Hala: Slavia VŠ Plzeň. Sestava FbŠ Slavia Fat Pipe Plzeň: Dolák, Trhlík - Mikolášek, Šimeček, Kuhajda, Blažek, Štědrý, Stejskal, Sloup, Fuchs, Konrady, Šedivý, Löffelman, Malkus, Rapp, Jeníček, Dubský, Franc, Čížek, Huleš. Trenér: Jakub Šimek.

