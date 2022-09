„Je to krásný. Dojmy jsou stále neskutečný. Vždyť do závodu jsem šla s tím, že beru umístění do dvacítky, a patnáctka že by byla super. No a je z toho skvělé jedenácté místo, jen kousek od desítky. Určitě je to povzbuzení a motivace dál,“ rozplývala se Holubová.

Navíc povedený závod zajela jen den po dvacátých narozeninách. „Já narozeniny moc neprožívám. Během závodu jsem na to vůbec nemyslela, ale nakonec z toho byl hezký dárek,“ uvedla rodačka z Města Touškova.

Doma během sezony Holubová zářila, ve své kategorii dominovala, ale proháněla i zkušenější soupeřky z řad Elite. Jako při mistrovství republiky ve Stupně, kdy jako nejlepší z třiadvacítek byla absolutně druhá. A teď se ukázala i na mezinárodní scéně.

Základem lichotivého umístění byl už povedený start. „Běžně na svěťácích začínám kolem třicítky, pak se musím prodírat vpřed a dohánět ztrátu. Tentokrát jsem ale vystřelila mezi prvními a v úvodu jsem chvíli jela čtvrtá, pátá. Nikdy předtím jsem to nezažila, ale byl to super pocit,“ vyprávěla Holubová.

V závěru prvního kopce se sice závodním polem procedila zpátky, ale stále se držela kolem patnácté příčky.

„Pořád to bylo lepší než být se ztrátou třicátá. Soustředila jsem se na udržení pozice, ale trať mi seděla. Cítila jsem se silná, a když pak ve druhém, třetím kole začalo soupeřkám docházet, tak jsem je začala předjíždět,“ uvedla bikerka.

Vedlo se jí tak, že v závěrečném okruhu jela dokonce chvíli desátá. To se protáhla i přes domácí Noemii Garnierovou. „Předjela jsem ji, ale ona se mě chytla, v kopci šla znovu přede mě a já už neměla síly reagovat,“ přiznala Holubová. „Na desítku mi chyběl kousek, devět vteřin. Ale myslím, že formu jsem načasovala dobře,“ dodala.

Start na světovém šampionátu byl pro cyklistku, podporovanou mj. Akademií individuálních sportů Plzeňského kraje, posledním velkým závodem v sezoně. „Čekají mě už jen nějaké menší podniky, abych posbírala ještě body do světového žebříčku a vylepšila si pozici na startu svěťáků pro příští rok,“ shrnula své plány.

Zároveň řeší budoucnost.

Záhy zahájí studium na Masarykově univerzitě v Brně, obor tělesná výchova a trénování. A zvažuje i zahraniční angažmá. „Hodně se povídá, že bych měla přestoupit někam ven. Ale zatím nic konkrétního nemám a vše je otevřené,“ prohlásila Adéla Holubová.

Mistrovství světa horských kol v Les Gets

Výsledky závodu žen do 23 let v cross country: 1. Burquierová (Fra.) 1:11:09, 2. Peterseová (Niz.) 1:11:52, 3. Pedersenová (Dán.) 1:12:08, …10. Garnierová (Fra.) 1:15:26, 11, Holubová (ČR) 1:15:35.