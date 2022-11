Plzeňský tým, který vznikl v roce 2018 pod vedením Petra Kubiase, se zaměřuje na výchovu mladých závodníků do juniorského věku se specializací na silnici, ale pod dohledem trenéra Václava Nováka také na dráhu a od nové sezony bude mít přesah i do cyklokrosu.

Po letech, kdy v týmu působila i děvčata, bude sestava pro příští rok jedenáctičlenná a čistě mužská. Nela Slaníková totiž po úspěšných dvou letech odchází do ženského UCI týmu Dukly Praha.

Akademie má velmi solidní materiální zázemí se špičkovými koly, auty, oblečením, výživou, a snahou je výrazně rozšířit mezinárodní program mladých jezdců a tým zase víc přiblížit úrovni špičkových zahraničních stájí této kategorie.

„Inspirací je pro nás tým Auto Eder. Farma juniorské Bory si vybírá ty nejlepší evropské jezdce a má špičkový zahraniční program. Do budoucna i my plánujeme angažování jezdců ze zahraničí. Od navázání spolupráce s Auto Eder a Akademií Petra Sagana si navíc slibujeme, že zahraniční program týmu bude bohatší a naše závodníky posune. Dokonce jednáme o možnosti spolupráce s jedním týmem z World Tour, což by pro akademii bylo velkým přínosem,“ prohlásil Petr Kubias.

V týmu pro rok 2023 pokračují Richard a Robert Kobrové, Petr Hladík, Vladimír Kroc, Adam Pešek, Vít Kotschy a Jaromír Kohout.

NOVÉ TVÁŘE

Jedenáctku jezdců nově doplní Josef Vlk, který přichází z Author Team Stupno, dále Adam Kubelka ze Stark Cycling Teamu a Ondřej Šafránek z Akademie cyklistických sportů. Asi nejzajímavější akvizicí bude Pavel Šumpík. Do akademie přichází po skvělé sezoně v týmu Jaroslava Kulhavého. „Jen nedávno byl Pavel devátý v závodě juniorů na Světovém poháru v cyklokrosu v Táboře a věřím, že dobré výsledky přidá i v akademii,“ vítal nástup talentovaného závodníka trenér Tomáš Holub.

Podle týmového šéfa Petra Kubiase je pro příští sezonu nachystaná solidní sestava. „Těšíme se, co nám sezona 2023 přinese. A prozradím ještě jednu zákulisní informaci. Dvanáctým závodníkem měl původně být Kryštof Král z Dukly Praha, s kterým jsme si plácli na nadcházející dvě sezony, ale rádi jsme ho po vzájemné domluvě uvolnili do týmu Auto Eder. Naší filosofií je posunovat závodníky dál a moc mu držíme palce,“ sdělil někdejší úspěšný silničář.

Akademie má za sebou úvodní předsezonní soustředění v Horních Věstonicích. „Pod Pálavou jsme strávili několik dní a za asistence tamního znalce a bývalého závodníka Zdeňka Mlynáře jsem najezdili na horských a cyklokrosových kolech první společné kilometry. Ale hlavně se tmelila parta, debatovalo o nové sezoně, vyzkoušeli jsme si fotbal a střelbu ze vzduchové pistole,“ uvedl Petr Kubias.

