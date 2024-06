Cyklisté se utkají znovu v Plzni, Grand Prix Rafkarna je vypsaná pro kategorie muži Elite, ženy, juniorky, junioři a Masters.

Dějištěm Giant ligy je tradičně unikátní dráha v areálu plzeňského SKP Rapid. | Foto: GL/Tomáš Tesař

Pátým závodem pokračuje v Plzni v úterý odpoledne již 23. ročník cyklistické Giant ligy. Grand Prix Rafkarna startuje v Doubravce v areálu SKP Rapid v 17.30 hodin. V elitní kategorii mužů se v černozlatém dresu lídra představí Richard Kobr z týmu ACS Development. Vítěz minulého dějství seriálu kritérií je v čele průběžného pořadí jen o tři body před týmovým kolegou Janem Řehořem. Obhájce titulu sparťan Richard Habermann, který naposledy chyběl, je průběžně šestý.

Grand Prix Rafkarna je vypsaná pro kategorie muži Elite, ženy, juniorky, junioři a Masters jako kritérium s bodováním v každém z okruhů, kdy si první dva borci na pásce připíší vždy dva a jeden bod. Na vedoucí post Kobra může zaútočit ve skvělé formě jezdící Josef Hladík z Brilon Racing Teamu, který je zatím průběžně třetí nebo ještě o příčku horší Maximilian Kerl (Auto Škoda Mladá Boleslav), který minulý závod vynechal. Kategorii Masters jezdců nad 40 let kraluje zatím suverénně několikanásobný vítěz Giant ligy Martin Boubal (CTW Cycling), který soutěží zatím prochází systémem co start, to vítězství.

Začne také bodovací soutěž o nejaktivnějšího jezdce měsíce června Bageterie Boulevard Prestige.

Cyklistické odpoledne na Rapidu zahájí již v 16.30 závody žáků a kadetů pod patronací týmu Roman Kreuziger Cycling Academy (RKCA).

Průběžné pořadí Giant ligy (po 4 závodech):

Muži Elite: 1. Richard Kobr 83 b., 2. Řehoř 80 (oba ACS Development), 3. Hladík (Brilon Racing Team) 75, 4. Kerl (Auto Škoda Mladá Boleslav) 74, 5. Fiala (Integray L27) 72, 6. Habermann (AC Sparta) 61.

Masters (nad 40 let): 1. Boubal (CTW Cycling) 120, 2. J. Kubias (RKCA) 98, 3. Vlk (CK Kramolín) 60.

Ženy: 1. Burlová (Lifeplus – Wahoo) 60, 2. Slaníková (Dukla Praha) 48, 3. Heřmanovská (Team Skyline-Cadence) 26.

Junioři: 1. Klepsa (ACS Development) 66, 2. Šafránek 60, 3. Kotschy 46 (oba RKCA) 66 bodů