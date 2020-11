Vláda totiž v pondělí odpoledne povolila trénovat profesionálním sportovcům v halách. Michal Pavlík z futsalového svazu potvrdil, že se to týká i futsalové reprezentace.

„Je to pozitivní zpráva,“ řekl Deníku v pondělí futsalista Interobalu Plzeň a reprezentace Tomáš Vnuk.

Na soustředění v Hodoníně se futsalisté sešli včera večer na prvním tréninku, dnes mají testování na covid--19 od UEFA a další trénink.

Zítra jedou do Chorvatska. „Tam budeme mít asi jeden předzápasový trénink a v sobotu se hraje,“ dodal Vnuk.

Bude odveta 10. listopadu v Brně, nebo se oba zápasy odehrají v Chorvatsku?

Podle mých posledních informací utkání v Brně bude. Dostali jsme na 8., 9. a 10. listopadu výjimku.

Co říkáte na to, že do důležitých dvou zápasů o mistrovství světa nastoupíte bez měsíční herní a pořádné tréninkové praxe?

Je to samozřejmě špatně. Výjimku dostávají venkovní sporty, třeba fotbalisté Sparty, Slavie a Liberce.

Oproti Chorvatům jste ve velké nevýhodě…

Oni hrají ligu a trénují. Otázka je, jestli mají také nějaké soustředění, nebo se třeba sejdou dva dny předem, protože tam liga normálně běží.

Dovedl jste si někdy představit, že byste šel do klíčového zápasu bez dlouhodobého tréninku a zápasů?

To ne. Nikdy by mě nenapadlo, že půjdeme na Chorvaty do baráže o mistrovství světa prakticky zostra.

Měl by svaz ještě usilovat o to, aby se zápasy přeložily?

Svaz o odklad usiloval kvůli situaci v Čechách, ale UEFA tlačila na to, aby se hrálo.

Dá se říct, že se teď postupové šance více vychýlily ve prospěch Chorvatů?

Myslím si, že Chorvati byli mírnými favority už před protikoronavirovými omezeními. Teď se jejich šance zvýšily. Navíc se jim po zranění vrátil Marinović, který hraje španělskou ligu, a co jsem koukal, tak dával góly, takže se dostal do formy. Budou silnější, než kdyby se hrálo v původním termínu.

Navíc budou mít diváckou podporu, zatímco v Čechách se musí hrát bez diváků…

To je další nevýhoda. Diváci vytváří tlak na soupeře i na rozhodčí. Kapacita haly v Zadaru je asi osm a půl tisíce diváků. I když UEFA povoluje 30 nebo 40 procent diváků z kapacity, tak lidi přijdou a bude záležet na nás a na rozhodčích, jak se zhostíme tlaku fanoušků.

Bude trenér Neumann spoléhat na spolupráci čtveřic z klubů?

Ano, jedna čtyřka je chrudimská a další plzeňská. Bude ale záležet na tom, jestli někdo bude covid-19 pozitivní a nebude moct odcestovat. Já už jsem byl pozitivní. Nic jsem nemohl, v karanténě jsem byl asi tři týdny, protože mně vycházel pozitivní test i podruhé.

Na druhou stranu jste už získal imunitu a nemusel byste mít strach ze středečního testování…

Neměl bych už onemocnět, ale UEFA má podmínku uplynutí 20 dnů od pozitivního testu, abychom mohli hrát. Budu čekat na středeční testy, jestli po nich budu moct odjet do Chorvatska.