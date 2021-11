Futsalisté plzeňského Interobalu se pokusí o něco, co se ještě nikdy v historii žádnému českému celku nepovedlo. Po senzačním postupu do hlavní fáze Ligy mistrů, který vybojovali minulý víkend v italském Rimini, se teď poperou o postup do Final Four.

Budou mít sice výhodu domácího prostředí, ale zase hodně těžké soupeře. Především slavnou Barcelonu, ale také mistry Belgie a Slovinska. „Je to absolutní evropská špička,“ prohlásil v rozhovoru pro Deník kouč plzeňského celku Marek Kopecký.

Právě on je označován za jednoho ze strůjců úspěchů futsalistů. „Jak je vidět, naše společná práce nese výsledky,“ usmál se Kopecký.

A teď je před vámi absolutní vrchol klubového futsalu. Co k tomu říct?

Lidi v Plzni uvidí to nejlepší, co běhá na futsalové scéně. Určitě bude na co se dívat. To, že budeme hrát doma a ještě přivítáme asi nejlepší tým světa, mají kluci za odměnu.

Favoritem skupiny bude Barcelona. Souhlasíte?Ano, je to i ve futsalu nejvíc. Mají tým složený ze skvělých Španělů a Brazilců, nastupuje za ně nejlepší světový futsalista Ferrao.

Co víte o dalších soupeřích?

To je taky velká kvalita. Dobovec má tým složený ze slovinských a chorvatských reprezentantů. Loni ho v Lize mistrů zastavila až ve čtvrtfinále právě Barcelona, vyhrála jen o gól. Nastupuje za ně Ticho Novak, který působil i ve Spartě v dobách její největší slávy.

A belgický Halle-Gooik?

Oni to ani moc nejsou Belgičani, v základní sestavě možná žádný není. Je tam kapitán chorvatské reprezentace, nejlepší Srb, Brazilci, Ázebájdžánci. Je to taková mezinárodní směska. Možná ne až tak zvučná jména, ale absolutní evropská špička.

Dá se vůbec v tak nabité konkurenci mluvit o ambicích nebo už samotný postup mezi nejlepších šestnáct celků je úspěch?

Je to obrovský úspěch. Vždyť nakonec nepostoupilo Pesaro, které má v týmu argentinské vicemistry světa. Projít z tak těžké skupiny je něco neskutečného.

Ale Chrudim se v této fázi objevovala pravidelně…To je sice pravda. Ale nikdy se jí nepovedlo uhrát s Kairatem remízu nebo dokonce porazit ruského soupeře.

Zpátky k těm ambicím?

Samozřejmě, že budeme chtít uspět co nejlépe.

To znamená co?

Nevím, jak přesně to říct. Ale pokud předvedeme podobné výkony jako v Itálii, jsme schopní hrát vyrovnané zápasy s každým. To jsme si teď dokázali. A Kairat taky porazil Barcelonu… Ťjumeň hrála Final Four.

Myslíte tedy i na Final Four?

Pokusíme se o další zázrak. Muselo by se však všechno sejít a hlavně musíme být zdravotně v pořádku.

A to právě teď nejste…

Nejsme, někteří kluci po návratu z Itálie nenastupují. Vydali se ze všech sil, jsou zranění. Ale teď všechno směřujeme k Lize mistrů.

Znamená to, že liga půjde trochu stranou?Nemůžeme ji vypustit. Ale některým klíčovým hráčům dáme trochu oraz, aby se připravili na Ligu mistrů.

Nemáte obavu, že to hráči budou mít v hlavách a českou ligu můžou trochu podcenit?

Mám, něco podobného se ukázalo už na začátku domácí soutěže ve dvou zápasech před mistrovstvím světa. Na reprezentantech bylo vidět, že mají šampionát v hlavách, nešli do toho na sto procent, nikdo se nechtěl zranit. Může to být i teď, Liga mistrů bude pro některé hráče vrchol kariéry. Ale v lize se musíme držet špičky, neztrácet zápasy. Rádi bychom zopakovali úspěch z minulé sezony a hráli zase o titul. Každá ztráta by nás bolela. Věřím, že si poradíme a zůstaneme v lize na vítězné vlně.

Znamená to i více mentální přípravy?

(usměje se) To je v plzeňském týmu pořád. Musíme s klukama hodně mluvit. Ale jak jsem je za ty dva roky poznal, věřím, že to společně zvládneme.

Navíc se ukazuje, že spojení vy a tým výrazných individualit funguje. Jste rád, že jste kývl na nabídku Interobalu?

Pro mě to byla obrovská výzva pracovat s profesionálním týmem. V první sezoně jsme byli druzí, pak přišel český titul, teď zase Liga mistrů. Je to jedna velká pohádka. Kluci si asi museli zvyknout na můj tvrdší styl práce, ale ten bič je tady asi potřeba. (úsměv)