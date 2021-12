„Je to krásné. Ale Ježíšek k nám přijde asi až za rok, až to bude malý víc vnímat,“ vyprávěl 28letý gólman Talent týmu Plzeňského kraje krátce poté, co se se spoluhráči radoval z postupu do finále Českého poháru, když doma porazili Karvinou 26:22.

Ptát se teď na náladu je asi zbytečné, že?

Vítězství nad Karvinou chutná vždycky. V lize jsme sice druzí právě za nimi, ale to teď nic neznamená. Těší nás postup do finále poháru. A můžeme si v kabině rozdat vánoční dárky.

To je tradiční rituál?

Jojo, každý přinese dárek. ty se hodí do pytle a losuje se. Bývala povinná i básnička.

Co jste připravil vy?

Kuličkovou pistoli a helmu z Hvězdných válek.

Pojďme se ještě vrátit k zápasu s Karvinou, kdy se podle vás zlomil? Bylo důležité, že jste získali náskok hned v úvodu?

Těžko říct, s Karvinou není nikdy hotovo. Musíme jet vždycky poctivě až do konce, oni jsou schopní otočit zápas třeba i v posledních dvou minutách. Bylo důležité, že jsme celý zápas šlapali, tedy až na ty tři góly v řadě do prázdné branky… Ale jinak to bylo dobré, fungovali jsme.

Byl pro vás varováním nedávný extraligový zápas v Karviné, kde jste dlouho vedli, ale nakonec jste padli?

Ono se nelze upínat k jednomu prohranému zápasu. S Karvinou už jich máme odehráno tolik a každý je jiný, ale vždycky se začíná od nuly.

Byl tohle jeden z těch snazších zápasů s nimi?

Podle výsledku to tak může vypadat, ale nemyslím si, že to bylo snadné. Celý zápas jsme museli makat, abychom jim nedali čuchnout.

Blíží se konec roku, extraliga bude mít reprezentační přestávku. Zkuste se ohlédnout za první částí soutěže…

Teď je důležité, že jsme postoupili do finále poháru. Já osobně si myslím, že tohle bylo předčasné finále, protože poslední roky jsme my a Karviná nejsilnější týmy v Česku. Tím nechci snižovat našeho příštího soupeře. Ani v lize to není špatné. Snad až na porážku v úvodním kole s Novým Veselím můžeme být spokojeni.

Cítil jste i na sobě, že vaše výkony postupně rostly?

Myslím, že až na to Veselí se mi povedl začátek sezony. Pak jsem měl lehký výpadek, ale to mě skvěle zastoupil Hery (Filip Herajt), který zavřel bránu. pak už jsem se zase chytil já. Pro nás je super, když se takhle daří. myslím, že i podle statistik máme v extralize nejméně obdržených gólů. To je skvělá vizitka nejen pro nás gólmany, ale pro celou defenzivu.

A vám ty výkony vynesly opakovaně nominaci do reprezentace. Jak to berete?

Pro mě je důležité, že ačkoliv se vyměnili trenéři, držím si pozici třetího gólmana v nároďáku. Budu se tam snažit udržet i do budoucna.

Kdy se máte hlásit na reprezentačním srazu?

Jedu až 3. ledna do Ostravy, protože trenér Trtík letos vypustil mezivánoční blok. A stejný den začínají přípravu i kluci v Plzni, takže si nemáme co závidět.

Hlídal jste se o svátcích?

Dal jsem si méně salátu. (smích)

Jaké jsou u vás vůbec Vánoce? Dodržujete tradice?

Česká klasika a měli jsme to tak, i když jsem byl malý a táta hrál hokej v Dánsku. Teď hlavně objíždíme příbuzné, jen na Štědrý den jsme byli doma sami s partnerkou

Je to jiné, když jste táta?

Jasně, je to krásné. Ale asi až za rok, až začne malý Vánoce víc vnímat, přijde Ježíšek i k nám.