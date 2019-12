V závěru listopadu se dvakrát stavěla v rodné Plzni, aby tady podebatovala se svými možnými nástupci.

„Nedostanu se sem moc často, protože pořád létám někde po světě,“ litovala po akci s mladými tenisty na kurtech v Borském parku.

„Jsem tedy ráda, že se povedly dvě besedy. Je důležité, aby děti věděly, co všechno kariéra vrcholového sportovce obnáší. Bylo to příjemné, já takové diskuse s dětmi miluju,“ říkala 33letá tenistka, která předtím diskutovala i s nadějemi z Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje, jejíž je ambasadorkou.

To jste mi vzala otázku, jak jste se před dětmi cítila?

Bylo to výborné, otázky byly skvělé, upřímné. Miluju takovou komunikaci, protože jejich otázky jsou jiné než od vás novinářů (úsměv).

Zaskočil vás nějaký dotaz?

Ani ne, žádná otázka mi nevyrazila dech. Snad jenom možná, že děti zajímalo, jaký sport vedle tenisu se mi líbí.

A jaký?

Krasobruslení, na to se v televizi vydržím dívat hodiny (její starší sestra dělala vedle tenisu i krasobruslení, podobnou kombinaci pak zvolila i Barbora, nakonec vyhrál tenis – pozn. aut.).

Když se takhle jednou za čas vrátíte do Plzně, na kurty, kde jste začínala, co se vám jako první vybaví?

Těch vzpomínek je strašně moc a jenom dobré. Trénovala jsem nejčastěji na kurtu číslo tři, kondiční příprava probíhala většinou taky v Borském parku. V létě, v zimě jsme tady trávili hodně času. Tenis jsem se tady naučila, poprvé jsem tady držela raketu v ruce. Vždycky se sem budu ráda vracet. Mě nikdy nemuseli nutit do tréninku, ty vzpomínky jsou příjemné.

V diskusi s dětmi jste prozradila, že vaším vzorem byla německá tenistka Stefi Grafová, proč zrovna ona?

Líbilo se mi, jak na kurtu vypadala. Za každé situace byla elegantní, nesmírně psychicky odolná, nedávala najevo žádné emoce. Strašně moc jsem ji odmalička obdivovala.

A v mužském tenise? Kdo je vám svou hrou sympatický?

Rafael Nadal je mi charakterově hodně blízký. Baví mě ho sledovat, je to fenomén. Je až neuvěřitelné, co ve svém věku dokáže.

Asi moc neprozradím, když řeknu, že jste stejný ročník…

Jojo, poprvé jsme se potkali v Prostějově na mistrovství světa družstev do 14 let. Takže ho znám už dlouho, je to skvělý kluk i mimo kurt.

Čeho chtěla malá Barbora Strýcová dosáhnout?

Pro mě byl vždycky Mekkou Wimbledon, chtěla jsem tam dosáhnout svého největšího úspěchu. A nakonec se mi to vyplnilo, jsem za to vděčná. A svým způsobem jsem na sebe pyšná.

Berete to jako odměnu za všechnu dřinu, kterou jste musela podstoupit?

Ano, protože to byla hodně trnitá cesta. Byly tam chvíle, kdy jsem chtěla skončit s tenisem, štvalo mě to, všechno jsem viděla černě. Ale pořád jsem věřila, i když některé měsíce byly katastrofální, hrála jsem špatně. A nakonec se mi to podařilo.

Kdo vás v těch těžkých chvílích držel nad vodou?

Umím se sama vzepřít, bojovat dál. Ale velkou oporou byla rodina, mí nejbližší. Hlavně moje sestra, ta mě dokáže i seřvat. Ale všichni to říkali na rovinu: je to jen na tobě, vždycky se můžeš rozhodnout, že skončíš.

Mluvili jsme tady o Nadalovi, jsou na okruhu ještě i nějaké vaše vrstevnice, s nimiž jste soupeřila od žákyň?

Jsou tam, i když už je asi napočítáte na prstech jedné ruky. Ale teprve nedávno skončily Lucka Šafářová nebo Andy Hlaváčková. I třeba s mojí deblovou parťačkou Šu-wej se znám už od juniorek, kde jsme hrály proti sobě.

Jak vůbec došlo k tomuto neobvyklému spojení?

Loni jsme spolu hrály jeden turnaj, v Indian Wells, kde jsme shodou okolností vyhrály. Ale jinak jsme měly každá jinou parťačku, já jsem byla domluvená s Andy (Hlaváčková). Teprve když pak čekala mimino, zůstala jsem volná a daly jsme se znovu dohromady se Šu-wej.

Zatím jsme se bavili o tom, co bylo. Ale už máte představu o tom, co bude?

Určitě pojedu na Australian Open a turnaje před ním, brzy se začnu připravovat. A dál uvidím… Nechci teď říkat žádné prognózy.

Olympiáda v Tokiu pro vás není lákadlem?

Je to velká motivace, ale zatím je to daleko, nepřemýšlím o ní. Chci si užít Austrálii, která je jedním z nejoblíbenějších turnajů. Už jako juniorka jsem tam dosáhla prvních velkých úspěchů.

Zdá se, že myšlenky na konec kariéry jste zahnala?

Jo, i když to bylo lákadlo, skončit na vrcholu. Ale chuť pokračovat dál byla mnohem větší.

Pořád vás baví cestovat po světě, vracet se na známá místa?

Jsou dny, kdy do města vyrazit můžete. Ale člověk spíš jen zajde na kafe, odpočine si. Jsme tam přece jen za prací a ne abychom se koukaly na památky.

Máte nějakou destinaci, kam byste po kariéře vyrazila jako turistka?

Řím, ten chci jednou prošmejdit. Ale našla by se i další města – Madrid, Barcelona,… Ale až skončím, chvilku si dám od letišť pauzu. Cestování si teď užijeme dost.