Pětačtyřicetiletý Zdeněk Hejduk, který krátce působil v extraligovém Jatasu Plzeň (současný Talent Plzeň) a dvacet sezon hájil barvy německého Chamu, svádí již čtvrtým rokem boj s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Na tuto zákeřnou nemoc před necelými třemi týdny zemřel fotbalista Viktorie Plzeň Marián Čišovský.

Zdroj: Youtube

Zdeněk Hejduk naštěstí na bitvu s těžkým onemocněním není sám. Na jeho straně kromě rodiny stojí i jeho bývalí spoluhráči a bezvadní kolegové ze zaměstnání, kteří rozběhli akci Bojujeme za Zdendu.

Po několika charitativních házenkářských zápasech v posledních dvou letech se teď uskuteční charitativní virtuální běh za Zdendu. Účast slíbila řada sportovních osobností a na webu www.rozbehamecesko.cz se může registrovat kdokoliv.

Vyběhnout lze kamkoliv – do parku, do lesa, po zahradě, v bytě (běžecký pás), kdekoliv po zpevněné cestě v termínu od 17. do 19. července. V nabídce jsou trati 3, 5 a 10 kilometrů pro jednotlivce, 5 a 5 km pro dvojici běžců. Zkusit můžete i canicross (běh se psem) na trase 3 a 5 km a ve dvojici na 5 a 5 km. Děti a mládež do 17 let se mohou zapojit do běhů na 1 a 2 km. Nezávodní kategorie srdcař je určena pro jednotlivce (neběžce, seniory, hendikepované), kteří chtějí hlavně pomoci. Délka trasy minimálně 1 km chůze, kolo, jakýkoliv pohyb.

Charitativního virtuálního běhu se zúčastní řada sportovních osobností – Tomáš Plekanec, Lucie Šafářová, Andrea Hlaváčková, Roman Vráblík, Peter Čerešňák, Dominik Kubalík, Lukáš Provod, Nicolae Stanciu, Roman Kreuziger, Kristýna Kolocová, Barbora Strýcová, Ondřej Šafránek, Filip Jícha, Milan Petržela, Pavel Bucha, Roman Bečvář, Tomáš Mrkva nebo Tomáš Babák. „Jdeme běhat pro Zdendu, pojďte do toho s námi,“ říkají ve videu kolujícím na sociální síti.

„Naším cílem je vyběhat na půl roční léčbu pro Zdendu,“ dodává hokejista Chicaga Dominik Kubalík.

Ze startovného 150 Kč poputuje 100 korun na Zdendu a 50 Kč jako náklad (medaile, poštovné, distribuce). V případě nezávodní kategorie – srdcař přispíváte 100% charitativním příspěvkem. „Vyběhané peníze pošleme na charitativní účet Zdendy,“ slibují organizátoři běhu.

Díky penězům na charitativním účtu bude uhrazen nákup léku Radicava, který zpomaluje nebo zastavuje onemocnění a potenciálně snižuje zdravotní postižení a prodlužuje životy lidí, kteří s ním žijí. 10860 euro je částka, potřebná k půlroční léčbě. Tu nehradí žádná pojišťovna.

Když Zdeňku Hejdukovi lékaři potvrdili neúprosnou diagnózu, amyotrofickou laterální sklerózu, honily se mu hlavou všelijaké myšlenky. „Nevíte, jak tu budete dlouho. Je to všechno takové zvláštní,“ uvedl před dvěma roky Zdeněk Hejduk.

Jak se zúčastnit?

Na www.rozbehamecesko.cz vyberte Charitativní virtuální běh – za Zdendu.

- Zvolte si délku trasy, kategorii a registrujte se a vyběhněte – podle pokynů v e-mailu, který dorazí jako potvrzení registrace, zaplaťte symbolické startovné 150 Kč

- na prodloužený víkend 17. – 19. 7. vytáhněte mobilní aplikaci/hodinky – cokoliv co změří záznam běhu a vyběhněte

- pošlete čas, za který jste uběhli svůj závod a screenshot aktivity z aplikace, kterou jste závod změřili – obrázek

– výsledek nezapomeňte nahrát podle pokynů v e-mailu do 19.7. 23:59

- ve výsledcích sledujte, jak si povedete v celorepublikovém žebříčku

- medaile vám dorazí do schránky během deseti pracovních dnů.