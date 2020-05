Do boje již v jarní části sezony nevyrazí ani národní házenkářky a házenkáři. Po podzimní části a následující dlouhé zimní přestávce se měla původně v dubnu rozjet jarní fáze ligových soutěží dospělých.

Epidemie koronaviru ale zastavila veškeré sportovní dění. I když se v České republice vrací postupně vše do normálních kolejí, bylo minulý týden rozhodnuto, že bude předčasně ukončena letošní sezona v národní házené. Verdikt se týká všech soutěží dospělých, kde byly dosud dosažené výsledky anulovány.

„Myslím si, že je to správné rozhodnutí. Dlouhou dobu se k tomu schylovalo a následujeme tak i ostatní. Je to smutné, ale sport musí jít nyní stranou,“ je si vědom předseda přeštického oddílu Rudolf Lang, který uznává, že by bylo termínově nereálné dohrát letošní ročník.

FINÁLE HALOVÉHO POHÁRU ZŮSTÁVÁ ODLOŽENO

„Soutěž by musela zasáhnout až do července, což by mohlo způsobit problémy. I když o dovolených to letos tolik nebude,“ vysvětluje funkcionář tradičního celku v národní házené.

Ukončen však nebyl dosud český halový pohár, v němž Přeštice pomýšlely na celkový triumf.

„Uvidíme, zda se dohraje letošní ročník českého poháru. Dostali jsme se až do finále, takže by bylo příjemné zažít letos aspoň nějaký úspěch. Nikdo zatím přesně neřekne, kdy by se mohlo hrát, ale možnou variantou je, že by se finálový turnaj odehrál na podzim,“ předpovídá Rudolf Lang.

Dohrát by se měly také mládežnické soutěže.

„Uvažuje se o tom. Nyní se bude hledat způsob, kdy by se mohly soutěže dohrát. Zároveň je třeba určit postupující na mistrovství republiky. Přece jenom se někteří dostali po třech letech na vrchol ve své kategorii, o nějž by takto přišli,“ pokračuje předseda celku z jihu Plzeňska, kde se měl konat i celorepublikový turnaj dorostenek. Místo původního červnového termínu se hledá aktuálně nový.

HŘIŠTĚ SE OTEVÍRAJÍ, DEZINFEKCE JE PŘIPRAVENA

Po zmírnění podmínek budou moci od začátku tohoto týdne přeštičtí házenkáři znovu trénovat.

„Máme připravené litry dezinfekce, abychom splnili vše, co máme, nejen na papíře. Nechceme opravdu nic zanedbat. Uděláme vše tak, abychom mohli být klidní a nezpůsobili někomu problémy,“ zůstává obezřetný Rudolf Lang, který je rád, že se hřiště znovu otevřou.

„Je příjemné, že se po dlouhé době znovu uvidíme. Bylo to opravdu dlouhé a hodně náročné období pro všechny,“ dodává Lang.

Národní házenkářky Tymákova jsou dlouhodobými vládkyněmi v první lize žen. V podzimní části sezony neztratily ani bod a pomýšlely na další titul. „Měly jsme našlápnuto k dalšímu triumfu. Samozřejmě by záleželo, jak by dopadlo ještě celorepublikové play-off, kde bychom narazily na celky z východní části republiky. Musíme to brát tak, že jsme o letošní ročník přišly a příští sezonu to zkusíme znovu,“ nedělá z toho vědu tymákovská trenérka Václava Šmídlová.

Chápe, že aktuální situace jiné východisko nenabízí. „Nezbývá než souhlasit s názorem výkonného výboru, v němž rovněž zasedám. Zkrátka nejsme jediný amatérský sport, který předčasně ukončil letošní sezonu,“ dodává Šmídlová.

Otázkou zatím zůstává, jaký herní systém bude mít příští sezonu první liga žen.

„Jsou navržené nové herní formáty, konkrétně dva. Uvidíme, co si oddíly odhlasují, případně co výkonný výbor zvolí. Jasněji by mělo být během června,“ prozrazuje trenérka mistrovského Tymákova.

PANUJÍ OBAVY, KOLIK PŘIJDE DĚTÍ

Kromě dospělých se rozbíhají také tréninky mládežnických kategorií. Jelikož ale dosud naplno neběží školní výuka, je otázkou, kolik dětí dorazí.

„Klíčové je, aby nám rodiče pustili děti na tréninky. Každý přece jenom na to může mít jiný názor. Věřím ale, že děti rády přijdou. Je to už dlouho, co byly naposledy na hřišti,“ vysvětluje přeštický Rudolf Lang.

Podobné obavy panují i v tymákovském táboře.

„Začneme trénovat s dětmi. Uvidíme ale, kolik se nám jich sejde. U dospělých to bude spíš takové pozvolnější. Rozhodně to nebudeme do začátku prázdnin nějak přehánět s fyzičkou a tréninky celkově. Budeme se chtít hlavně sejít. Na novou sezonu začneme trénovat až zase v srpnu,“ předpovídá Václava Šmídlová, která se ještě vrací k tématu dětí. „Myslím si, že hlavní problém může být, že děti zjistily během uplynulých dvou měsíců, že existuje také něco jiného než házená,“ přemítá Šmídlová.

„Můžou si tak položit otázku, zda není lepší být na mobilu nebo počítači než jít na trénink, kde na ně bude někdo povykovat. Zároveň také najednou by už neměly tolik volného času co doteď, kdy se mohly vídat více se svými kamarády,“ dodává s úsměvem Šmídlová, která má na povel i dětské celky.