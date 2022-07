„Na dálku jsem byla dodatečně doplněná, protože jsem neměla splněný limit. Ale tady to dopadlo skvěle,“ řekla Viktorie Jánská webu atletického svazu.

Cennější medaile v dálce visely vysoko, dominantní byla Maďarka Bori Rozsahegyiová, která dolétla až na 616 centimetrů.

Atletka Škodovky ve čtvrtek postoupila z kvalifikace 100 metrů překážek ze šestého místa výkonem 13,93 sekundy. Osmičlenné finále ji čeká v pátek před polednem.

Slavily jsme a fotily se, ale pak radost vystřídal smutek, vzpomíná Jánská

Plzeňský kraj se v Banské Bystrici dostal do centra dění i díky judistce Anně Skalské (AIS PK). Ta se s atletem Matyášem Zachem z Moravskoslezského kraje stala českou vlajkonoškou pro zahájení Evropského olympijského festivalu mládeže. „Vůbec jsem netušila, že dostanu takovou možnost. Jsem strašně moc ráda a jsem na to hrdá. Je to něco, na co budu vzpomínat celý život,“ svěřila se Skalská na stránkách Českého olympijského výboru.

Evropská konkurence v Banské Bystrici je srovnatelná s mistrovstvím Evropy. „Nic není zadarmo, musíme makat,“ usmála se Skalská, jejímž vzorem je dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek, který se ujal role vlajkonoše na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016.

Třeba jednou mladí Češi projdou stejnou olympijskou cestou. „Olympiáda je můj sen, asi jako každého. Věřím, že na Slovensku získáme i další motivaci a energii dostat se na opravdické olympijské hry,“ uzavřela Anna Skalská.

Třináctiletá atletka Jánská cílí na další český rekord v dálce