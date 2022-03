Předpokládám, že zisk titulu je váš životní úspěch?

Ano, řadím to úplně nejvýš. Možná jen vítězství na některém z mezinárodních turnajů se tomu vyrovná.

Připomeňte, které triumfy jsou s tím srovnatelné…

(chvilku přemýšlí) Vítězství na juniorském turnaji ITF v Prostějově v deblu.

Halová sezona končí, jaký bude váš další program?

Teď se začínám připravovat na venkovní sezonu. V ní bych rád zkusil turnaje dospělých, už v zimě jsem je mixoval s juniory. Ale chci se víc soustředit na muže.

V létě vám bude 18 let. Máte představu, jak těžký bude přechod mezi muže, kde je větší konkurence?

Proto bych chtěl mužské turnaje hrát už teď v dorosteneckém věku, kdybych uhrál nějaké body, aby nebyl ten přechod tak těžký. Ale vím, že mě nečeká vůbec nic snadného.

Jaké jsou vaše tenisové sny a plány pro nejbližší období?

Získat nějaký bodík do mužského žebříčku. A dlouhodobý sen je vyhrát Wimbledon (úsměv).

Jaký povrch máte nejraději?

Nó… Já myslím, že dobře hraju na betonu. Díky nátlakové hře mi sedí víc než antuka, ale mám rád oba povrchy stejně.

Máte nějaký vzor, který vás inspiruje? Čí styl se vám líbí?

Snažím si vzít od každého hráče něco. Ale kdybych měl jmenovat jednoho, tak by to byl Roger Federer. No a stylem se mi líbí John Isner.

Vaším osobním koučem je otec Milan, tenis hraje také mladší bratr. Byla volba sportu jednoznačná?

Od tří let, kdy jsem začal s tenisem, jsem hrál i hokej. Zpočátku to bylo půl na půl, definitivně jsem se rozhodl jen pro tenis v 10, 11 letech. To bylo ještě v Klatovech.

Je náročné mít jako trenéra otce? Pohádáte se někdy?

Máme období, kdy je to ostřejší. Ale jsem rád, že mám taťku jako trenéra. Myslím si, že rodič vám dá víc než kdokoliv jiný.

Do Plzně jste přešel i na sportovní gymnázium. Jak se vám daří skloubit tréninky, turnaje a studium?

Je to těžké, protože tenis je časově náročný. Ve škole často chybím, snažím se to zvládat, jak to jde. Vytížení je takové, že moc volného času nezbývá.

