„V této sezoně nemůžete nic plánovat, musíte fungovat týden od týdne a čekat, jaká bude situace,“ říká sportovní ředitel klubu Jan Štochl.

Když se v říjnu soutěž přerušila, zůstával jste optimistou, že se dohraje?

Doufal jsem, že ano. Pak nám výjimka udělená ministerstvem zdravotnictví pro restart profesionálních sportů už dávala větší šanci na dohrání. Na výjimku hrajeme dodnes, a proto věřím, že se sezona dohraje.

Jak se koronavirová epidemie projeví na ekonomice klubu?

Pokud jde o ekonomické hledisko, tak tuto sezonu dokončíme se vztyčenou hlavou. Dál se to dá těžko odhadovat. Dotační politika Plzeňského kraje a města Plzeň je pro letošní rok jasná, ale nevíme, jak to bude do dalších let. Netušíme, jak na tom budou naši sponzoři. Mnozí z nich to také nevědí, ale všem patří obrovský dík, protože minimálně tato sezona se povedla přes veškeré těžkosti zajistit na špičkové úrovni.

Koronavirová epidemie těžce zasáhla firmy. Odešel v průběhu sezony někdo ze sponzorů?

Neodešel a ani zatím nemáme takové vyjádření. Nicméně tyto věci se většinou řeší až na konci sezony. Záležitosti, které jsme museli řešit dopředu, dopadly zatím dobře. Zbytek se bude řešit v červnu, případně v létě. Následující sezona se kalendářně překrývá s rokem 2022, ale my musíme kalkulovat s tím, že dopředu nevíme, jaká bude dotační politika kraje a města pro příští rok.

Ve fotbale či v hokeji se mnozí sportovci dohodli s kluby na snížení platů právě kvůli koronavirové situaci. Jak to bylo u vás?

Nedokážu teď odhadnout, jak to bude v létě, ale doufám, že k tomu nebudeme muset sáhnout. Díky sponzorům, kraji a městu, kteří nás podporují, jsme nemuseli k tomuto kroku sáhnout. Takže hráči za tuto sezonu neměli upravované platy.

Do rozpočtu zasáhlo i testování na covid-19…

Problematické to bylo před Vánoci, kdy byla povinnost testovat PCR testy. Dalo se ovšem využít pomoci Českého svazu házené a dotačního titulu Národní sportovní agentury. Takže jsme na finanční náklady nezůstali sami. Nyní už jsou náklady minimální, protože můžeme testovat antigenními testy, které mají všichni občané jednou za tři dny zdarma. Toho využíváme v rámci zdravotního pojištění. Takže ta zátěž teď není velká.

Po sedmi letech jste nehráli evropské poháry. Měnili byste na tomto rozhodnutí něco?

Snad jedině to, že bychom uvažovali o startu ve třetím nejvýznamnějším evropském poháru, který se jmenuje Pohár EHF. Určitě ne v Evropské lize, v níž jsme měli startovat a která je podle mě momentálně mimo organizační možnosti českých házenkářských klubů s ohledem na podmínky, které od této sezony platí.

Příští sezonu budete chtít hrát evropské poháry?

Budeme o tom uvažovat, ale nedovedu si představit, žev případě vítězství v extralize a tím pádem zajištění práva účasti v Evropské lize, bychom ji hráli. To je v současnosti mimo naše možnosti.

Do sezony jste vstupovali s novým názvem klubu. Zůstane Talent tým Plzeňského krajei pro příští sezonu?

To je opět věc, která se bude řešit v květnu, červnu. Zatím opravdu nevím, ale je dost možné, že tento název zůstane.

Zůstanou trenéři Petr Štochl a Jiří Hynek?

Pokud se nestane něco nečekaného, tak ano. Mají smlouvu ještě na dva roky.

Fanoušky zajímají změny v kádru. Kdo odejde a přijde?

Předpokládáme, že kromě Tima Bogdaniče nikdo ne-odejde. Se všemi hráči máme podepsané smlouvy na další sezonu. Máme vyhlédnutou náhradu za Tima a doufám, že v květnu přestup dotáhneme do konce. Je to levoruký házenkář.

Proč odchází Bogdanić?

Prognóza jeho zranění není optimistická a navíc jednání dospěla do fáze, že jsme Timovi nenabídli další smlouvu. Tim Bogdanić dostal informaci, že u nás končí a že na jeho post hledáme náhradu. Uvidíme, jestli se povede ji dotáhnout.

Jde o Čecha, nebo cizince?

Mohu říct, že je to cizinec.

Z jaké země?

To bych nechtěl říkat. Zatím si to necháme pro sebe, protože když se objeví na veřejnosti, že s někým jednáme, tak zbystří další kluby.

Můžete alespoň prozradit, jestli hraje v cizině, nebo v Čechách?

To bych také nechtěl říkat. Je to citlivé a nechceme, aby do toho někdo vstoupil.

Půjde o kvalitní náhradu?

Předpokládáme, že ano. Mohu říct to, že je to reprezentant své země.

Jeden odchod a jeden příchod. Takže kádr prakticky zůstane pohromadě…

Ano. Naší strategií je stabilizovat kádr. Jelikož nám ale kádr relativně stárne, tak s ohledem na budoucnost už máme vytipované hráče, s kterými bychom chtěli v nejbližších letech pracovat. Není to však otázka příští sezony, ale až té přespříští.

Česká vláda zveřejnila takzvané balíčky rozvolňování restriktivních opatření. V jednom z nich se počítá, že ve druhé polovině května by mohli fanoušci chodit na sport. Jste optimista, že na házenkářské finále, nebo na zápasy o 3. místo bude moci přijít alespoň pár stovek diváků?

O tom se jedná průběžně. Díky své práci pro Český svaz házené mám o tom větší přehled. Jednotlivé sporty se snaží postupovat společně, takže házená nebo svaz nejednají samostatně, ať už s Národní sportovní agenturou, nebo s ministerstvem zdravotnictví.

Samozřejmě bych byl rád, pokud by se to povedlo u halových sportů. Ale upřímně nejsem optimista. Dovedu si představit, že rozvolnění pravidel a možnost účasti diváků na sportovních zápasech bude spíš na fotbale, kde je mnohem větší stadion a je to venku. Nemyslím si, i když bych byl nadšen, pokud by se to povedlo, že závěr házenkářské extraligy se odehraje s diváky v hale.

Nedávno jste uspěl v kandidatuře do Exekutivy Českého svazu házené. Před volbou jste naznačoval, že v případě zvolení není jisté, že budete chtít být v Exekutivě ČSH. Jak je to teď?

Zatím chci zůstat a nevidím důvod, proč bych v té práci neměl pokračovat. Exekutiva svoji práci začala a během prvních několika týdnů vidíme, kolik práce je ještě před námi. Myslím si, že Exekutiva začala svoji práce dobře a nemám důvod odtamtud odcházet.