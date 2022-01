Jakub Forejt drží pozici třetího nejlepšího tuzemského koulaře v republikových tabulkách. Na druhém místě mítinku Kladno Indoor 2022 skončil Tomáš Staněk (20,80 m), závod vyhrál Nor Marcus Thomsen (20,85 m). Jednadvacetileté dvojče Jakuba, Michal, si nejlepším letošním výkonem 16,66 m (8. příčka v závodě) upevnil páté místo v republikové tabulce koulařů. V sektoru žen byl k vidění nejlepší tuzemský výkon této sezony, když Lenka Valešová dokázala poslat kouli do vzdálenosti 14,65 metru a vyhoupnout se tak do čela republikové tabulky. V kladenském klání se zahraničními koulařkami byla šestá.