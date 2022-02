„Ideální závod to ale nebyl, protože na tréninku jsem předváděl lepší technické pokusy. Měl jsem na to, abych kouli poslal dál, cílili jsme za hranici 17 metrů. Od loňska jsem kouli ale hodně zlepšil,“ řekl Jakub Forejt.

Hranice sedmnácti metrů je tedy reálná?

Doufám v to, protože na to mám, ale bude těžší předvést se, protože nejspíš do mistrovství republiky (5. a 6. března) nebudu závodit. S trenérem jsme se dohodli, že kouli až do mistrovství vypustíme, abych něco natrénoval.

Takže koule stále hraje ve vašem portfoliu doplňkovou disciplínu?

Ano. Specializací je disk. Trénujeme na disk, házíme diskem a vypadá to dobře, tak snad se v létě bude dařit.

Jaké cíle si dáváte v kouli na halovém mistrovství ČR?

Bude to boj, ale pojedu se porvat o medaili a vylepšit si osobák.

Jakub Forejt trefil osobní rekord na prestižním mezinárodním mítinku

Jaké to je závodit s hvězdami evropské koule?

S Tomášem Staňkem jsme každý den, takže jsem si na jeho fascinující výkony už zvykl. Je fajn závodit s mezinárodními koulaři, které znáte z instagramu nebo z televize. Kluci byli v pohodě, bavili se a pro mě to byl super zážitek.

V sezoně pod širým nebem zkusíte kouli zase hlavně v extralize družstev?

Nejspíš ano. V létě děláme kouli jen z povinnosti, abychom nabrali body pro klub. Pro nás je vedlejší disciplínou.

Jaké cíle si dáváte v disku?

Hlavní cíl, ke kterému směřujeme, je světová univerziáda. A hodit 60 metrů.

Prvním rokem studujete Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Jak vás to jako absolventa Střední průmyslové školy strojní v Plzni napadlo?

Na strojárně bylo hodně náročné kombinovat školu s atletikou, proto jsem hledal něco, co by mělo bavilo a zároveň bych skloubil s atletikou. Vybral jsem si Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů na ČZU s kombinovanou formou studia.

Škodovka přepsala historii. Mám radost, že se medaile povedla, říká Jakub Forejt