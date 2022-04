„Mně to pomoct mohlo, ale není to tak jednoduché. Všechno to jsou silné individuality, jsou hrozně rychlé. Bylo jasné, že naše defenziva to bude mít těžké. Ale potřebovali jsme i střílet hodně branek, bylo jasné, že na 25 branek nevyhrajeme,“ nechal nás zkušený kouč nahlédnout do předzápasových úvah.

Nejvíc ho potěšilo, že jeho svěřenkyně nenechaly vyniknout největší zbraně soupeřek, což jsou podle něho výborná obrana a přechod do rychlého protiútoku. „Nepamatuju se, že by Francouzky dostaly v zápase přes třicet branek,“ marně lovil Jan Bašný v paměti. „Dokázali jsme odpovídat i na jejich relativně lehké góly a díky tomu jsme zápas uhráli. Holky dokázaly perfektně plnit pokyny,“ pokračoval.

PODÍVEJTE SE: České házenkářky senzačně porazily v Plzni olympijské vítězky

Těšila ho také úspěšnost střelby, v níž vynikaly především Jeřábková s Korešovou, které daly shodně po osmi brankách, což je dohromady přes polovinu vstřelených gólů českého výběru. „Jejich brankářky měly minimum zásahů a nikoliv proto, že by to byly špatné gólmanky, patří k nejlepším na světě. Ale naše hráčky šly do střelby zodpovědně, věděly, že to bude rozhodující,“ doplnil 59letý kouč, jenž vede českou reprezentaci od roku 2010.

Na klubové úrovni působil téměř výhradně ve Francii, aktuálně trénuje druholigový Achenheim Truchtersheim. A především teď zkouší dostat národní tým na prosincové mistrovství Evropy a k tomu je potřeba zvládnout i nedělní zápas v Chorvatsku.

„Potřebujeme tam potvrdit vítězství nad Francií, jinak by bylo v podstatě zbytečné,“ dodal Jan Bašný, který se pozastavil nad tím, že zatím stále ještě není rozhodnuto o osudu odložených zápasů českého celku s Ukrajinou.

„Považuju to za neseriózní a neprofesionální jednání ze strany EHF. Čekají, jak dopadnou víkendové zápasy a pak rozhodnou, to je skandální. Už mělo být dávno rozhodnuto,“ zlobil se.