/ROZHOVOR/ Takhle mladou vítězku měl juniorský tenisový turnaj Ex Pilsen Babolat Cup naposledy v roce 2001, kdy v Plzni triumfovala pozdější ruská hvězda Maria Šarapovová. Bylo jí 14 let a letos jiv tomhle ohledu napodobila stejně „stará“ česká naděje Brenda Fruhvirtová. Ve finále porazila o tři roky starší rumunskou tenistku Ancu Alexiu Todoniovou po setech 6:3, 6:0.

tenis turnaj Ex Pilsen Wilson Cup - Brenda Fruhvirtova | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Co bylo rozhodujícím momentem finále? Byl to vyhraný sedmý game, v němž jste se dlouho tahaly?

Jojo, to byl hodně důležitý game, protože jsem předtím vedla 3:1 a soupeřka srovnala. Kdybych nevyhrála ten sedmý game, hodně by to změnilo průběh prvního setu. Ale zvládla jsem to a soupeřku jsem zlomila.