První utkání na palubovce skončilo nerozhodně 5:5. Plzeň inkasovala dva góly při power-play Pražanů. „Na Slavii se chceme soustředit hlavně na obranu, protože ta může vyhrávat důležité zápasy. Nesmíme dělat individuální chyby, musíme se stoprocentně koncentrovat po celý zápas. Rozhodne i momentální forma a zdravotní stav hráčů,“ tvrdil trenér Interobalu Plzeň Marek Kopecký.

Marodka a nejistý start klíčových opor nejspíš ovlivní plzeňskou sestavu. Tomáš Vnuk a Jan Havel netrénovali celý minulý týden a Lukáše Rešetára začalo trápit operované koleno. „To jsou tři otazníky, uvidíme dneska na tréninku (pondělí) a zítra (úterý) těsně před zápasem se rozhodneme, jestli kluci nastoupí,“ prozradil Kopecký.

Chytat bude Ondřej Vahala. „Ondra je rozchytaný. Oba kluci mají za sebou sérii tří zápasů, po Slavii dostane šanci opět Lukáš Němec,“ nastínil kouč Plzně.

Slavia se opírá o umění reprezentanta Radima Záruby, který při vzájemném střetnutí přihrával na tři góly. Dvě asistence si připsal při power-play. „Rozebírali jsme si to hned po zápase i na videu. Na tréninku se tomu chceme opět věnovat. Je pravda, že Radim zařídil obě branky při power-playa dvakrát to provedl velmi dobře, ale my jsme udělali chyby, které by se stávat neměly. Dodnes mě to mrzí, protože ten zápas jsme měli vyhrát, tak zkušený tým by neměl dostat dva góly při power-play. Možná, že změníme obranné postavení a na Radima si budeme muset dávat pozor,“ uvedl Kopecký.

Tento týden bude pro futsalisty hodně náročný, protože kromě dneška hrají v pátek doma s Mělníkem a v neděli v Brně proti Žabinským Vlkům. „Velkou porci zápasů jsme měli i nyní, protože během osmi dnů jsme hráli čtyři zápasy, takže to pro nás není nic nového. Musíme to zvládnout, odrazit se od utkání na Slavii, který je pro nás důležitý a chceme ho zvládnout. Teprve pak začneme myslet na další dva zápasy. Za tři dny se připravit na Mělník, horší to bude v neděli, kdy jedeme do Brna, tedy dlouhou cestu a kluci už mohou být rozsekaní po dvou předchozích zápasech. Musíme se s tím poprat, ale buďme rádi, že se může hrát. Pro všechny je to stejné, ale náročné, obzvlášť když se nám zhoršuje zdravotní stav. Určitě chceme prostřídat také kluky, kteří nemají velké využití,“ řekl trenér.

Prvního března se česká futsalová reprezentace sejde ke kvalifikačním zápasům o Euro 2022 s Portugalskem. Trenér Kopecký se bude muset na trénincích obejít nejen bez českých ale i slovenských hráčů. „Asi deset hráčů mně odjede, a jestli mi zůstanou tři čtyři, tak je to hodně. Bude pro nás další komplikace, protože bychom potřebovali potrénovat a dobít baterky, na což už nebude moc možností, ale je to úděl toho, že máme v týmu tolik reprezentantů,“ uzavřel Marek Kopecký.