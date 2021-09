Domácí Interobal vyhrál první poločas 3:2. Dvakrát se trefil Seidler a jednou Rešetár, za Slavii skórovali Záruba a Vaktor.

Ve 23. minutě Rick zvyšoval na 4:2. Jenže o minutu později Slavia snížila (Sita), ve 35. minutě vyrovnala (Ostrák) a tři minuty před koncem zápasu dal hostující Záruba vítězný gól - 4:5. Interobalu k vyrovnání nepomohla ani power-play.

"V power-play, při které máme nacvičené tři kombinace, jsme už honili výsledek. Vedli jsme 4:2, ale ve druhé půli jsme přestali hrát, a trochu nás rozhodili výroky rozhodčích, protože my jsme dostávali karty za všechno, narozdíl od kluků ze Slavie. Nicméné je naší chybou, že jsme přestali hrát. Asi deset minut jsme měli hluchou pasáž, nesmíme takhle vypínat, aby nás to příště nestálo body," komentoval futsalista Plzně Michal Holý, který nahrával na dva góly Interobalu.

Trenér Interobalu Plzeň Marek Kopecký nebyl spokojený s obrannou horu mužstva. "Už v přípravě jsme dostávali hodně gólů. Nechci se vymlouvat na neproměňování šancí, protože jsme dali čtyři góly, což by mělo stačit na vítězství, ale defenzivní činnost byla hodně špatná. V první půli jsme hráli dobře, ale ve druhém poločase jsme přestali hrát to, co jsme chtěli. Nemyslím si, že to bylo hrou Slavie, protože někteří hráči si na hřišti začali dělat, co chtěli. Na začátek je to pro nás dobrá facka," řekl Kopecký.

SK Interobal Plzeň - SK Slavia Praha 4:5 (3:2)

Branky a nahrávky: 8. Seidler (Holý), 16. Seidler (Rick), 19. Rešetár (Holý), 23. Rick (Vnuk) – 11. Záruba (Jošt), 18. Vaktor (Ševčík), 24. Sita (Ševčík), 35. Ostrák, 37. Záruba (Křemen).

Sestava Plzně: Němec – Buchta, Holý, Vnuk, Rešetár – Rick, Seidler, Zdráhal, Kozár – Štrajt, Havel, Künstner